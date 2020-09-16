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"Она была мне ближе, чем сестра": Седокову обокрала помощница
Певица и бывшая солистка "ВИА Гры" Анна Седокова сообщила в своем Instagram, что лишилась крупной суммы денег из-за помощницы, которая увлеклась онлайн-казино. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T18:32
2020-09-16T18:32
анна седокова
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Певица и бывшая солистка "ВИА Гры" <a href="http://ria.ru/person_anna-sedokova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Седокова</a> сообщила в своем Instagram, что лишилась крупной суммы денег из-за помощницы, которая увлеклась онлайн-казино.По словам звезды, ее предал близкий человек. "История о том, как моя помощница Настя, человек который больше трех лет был ближе мне, чем сестра, человек, которого я считала своей семьей, человек, который спал в моей постели и обнимал на протяжении трех лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла", — написала Седокова.Она рассказала о том, как за последние полгода ее сотрудница одалживала крупные суммы у всех знакомых певицы, а те отдавали ей последние средства, "ограничивая своих детей". Исполнительница призналась и в том, что она сама живет в долг:Седокова сообщила, что не знает, как быть в такой ситуации и отметила, что онлайн-казино — зло, уничтожающее жизни.
https://ria.ru/20200913/sedokova-1577154922.html
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анна седокова, шоу-бизнес

"Она была мне ближе, чем сестра": Седокову обокрала помощница

18:32 16.09.2020
579
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Анна Седокова
Певица Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Певица и бывшая солистка "ВИА Гры" Анна Седокова сообщила в своем Instagram, что лишилась крупной суммы денег из-за помощницы, которая увлеклась онлайн-казино.
По словам звезды, ее предал близкий человек. "История о том, как моя помощница Настя, человек который больше трех лет был ближе мне, чем сестра, человек, которого я считала своей семьей, человек, который спал в моей постели и обнимал на протяжении трех лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла", — написала Седокова.
Она рассказала о том, как за последние полгода ее сотрудница одалживала крупные суммы у всех знакомых певицы, а те отдавали ей последние средства, "ограничивая своих детей".
Исполнительница призналась и в том, что она сама живет в долг:
"Сегодня я живу в квартире, за которую не платили с апреля. Мой сын ходит в неоплаченный сад. И каждый, кто набирает меня, абсолютно каждый одалживал ей деньги и ждет их. Но ни один из не сказал мне это. Никто. Никто меня не предупредил".
Седокова сообщила, что не знает, как быть в такой ситуации и отметила, что онлайн-казино — зло, уничтожающее жизни.
Певица Анна Седокова на премьере фильма Скрытые фигуры в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 06:11
Седокова шокировала фанатов слишком откровенным топом
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Анна СедоковаШоу-бизнес
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