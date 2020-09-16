https://ria.ru/20200916/krazha-1577341287.html

"Она была мне ближе, чем сестра": Седокову обокрала помощница

Певица и бывшая солистка "ВИА Гры" Анна Седокова сообщила в своем Instagram, что лишилась крупной суммы денег из-за помощницы, которая увлеклась онлайн-казино. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T18:32

2020-09-16T18:32

2020-09-16T18:32

анна седокова

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Певица и бывшая солистка "ВИА Гры" <a href="http://ria.ru/person_anna-sedokova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Седокова</a> сообщила в своем Instagram, что лишилась крупной суммы денег из-за помощницы, которая увлеклась онлайн-казино.По словам звезды, ее предал близкий человек. "История о том, как моя помощница Настя, человек который больше трех лет был ближе мне, чем сестра, человек, которого я считала своей семьей, человек, который спал в моей постели и обнимал на протяжении трех лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла", — написала Седокова.Она рассказала о том, как за последние полгода ее сотрудница одалживала крупные суммы у всех знакомых певицы, а те отдавали ей последние средства, "ограничивая своих детей". Исполнительница призналась и в том, что она сама живет в долг:Седокова сообщила, что не знает, как быть в такой ситуации и отметила, что онлайн-казино — зло, уничтожающее жизни.

https://ria.ru/20200913/sedokova-1577154922.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна седокова, шоу-бизнес