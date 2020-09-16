https://ria.ru/20200916/krapivna-1577341999.html

В тульской Крапивне в 2021 году появится арт-квартал

Арт-квартал появится в 2021 году в селе Крапивна Тульской области, где начаты масштабные реставрационные работы в рамках празднования 500-летия Большой засечной РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T18:44

2020-09-16T18:44

2020-09-16T18:44

тульская область

алексей дюмин

тульская область

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<strong>ТУЛА, 16 сен - РИА Новости. </strong>Арт-квартал появится в 2021 году в селе Крапивна <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>, где начаты масштабные реставрационные работы в рамках празднования 500-летия Большой засечной черты, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Во вторник губернатор Тульской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Djumin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Дюмин</a> посетил​ село Крапивна,​ которое 500 лет назад было одним из форпостов Большой засечной черты, а в XIX веке — крупным уездным городом.​"История села берет начало с возведения крепости для защиты южных подступов к Москве от набегов крымских татар и ногайцев. На месте, где была одна из башен крепости, сегодня находится смотровая площадка. А населенные пункты за рекой – это исторические слободы, сохранившие свои названия: Пушкарская, Казачья, Московская, Жилая", — рассказал собеседник агентства.​В рамках подготовки к юбилею Засечной черты​ в селе провели реставрацию сохранившихся зданий XIX века.​ В их числе —​ дом купца Прянчикова, владевшего​ маслобойным​ заводом, мануфактурной и бакалейной лавками. В​ этом году завершатся реставрационные работы в доме купца Астафьева, будет благоустроен исторический Астафьевский парк.​Бывшие купеческие​ дома отданы под филиалы​ Тульского музея изобразительных искусств. Уже сейчас в доме Прянчикова действует экспозиция, где представлены​ шедевры известных русских художников XIX – XX веков – Айвазовского, Саврасова, Шишкина, Поленова, Верещагина, Кончаловского, Рождественского, Шагала и других. В музее работает детская изостудия.В ходе визита Дюмин поручил Минкультуры региона вместе с комитетом по туризму и музейным сообществом разработать новые туристические маршруты, в которые будут включены отреставрированные объекты."В Крапивне нет крупных промышленных предприятий, но есть уникальное культурное наследие, которое может и должно стать драйвером развития всей территории. К празднованию 500-летия Тульского кремля здесь проведены масштабные работы, а к 2021 году должен появиться целый арт-квартал", — отметил Дюмин.Как сообщили в правительстве Тульской области, в 2018 году Крапивна стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства. На благоустройство села было выделено порядка 83 миллионов рублей. На эти средства благоустроена въездная зона, парк, смотровая площадка и многое другое. После завершения работ по благоустройству и реставрации все исторические объекты Крапивны будут представлять собой единый ансамбль.

https://ria.ru/20200819/1576002785.html

тульская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей дюмин, тульская область