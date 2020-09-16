Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200916/koronavirusy-1577326276.html
Ученых беспокоит продолжительность иммунитета против коронавирусов
Многолетнее исследование сезонных коронавирусов человека показало, что иммунитет у перенесших инфекцию, как правило сохраняется недолго — от полугода до года... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:53
2020-09-16T15:55
риа наука
коронавирус covid-19
коронавирусы
биология
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003560_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b3e264294788d243f309934d7daf2895.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Многолетнее исследование сезонных коронавирусов человека показало, что иммунитет у перенесших инфекцию, как правило сохраняется недолго — от полугода до года. Ученые считают, что это общая черта всех коронавирусов, и SARS-CoV-2 не будет исключением. Результаты исследования <a href="https://www.nature.com/articles/s41591-020-1083-1">опубликованы</a> в журнале Nature Medicine.На данный момент у специалистов нет единого мнения относительно формирования устойчивого иммунитета после заражения SARS-CoV-2. Новый коронавирус появился относительно недавно, поэтому пока можно только предполагать его поведение по аналогии с другими коронавирусами человека.Ученые из Амстердамского университета в течение 35 лет наблюдали, как иммунная система взрослых здоровых людей реагирует на четыре типа сезонных коронавирусов, вызывающих респираторные инфекции: HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 и HCoV-HKU1. Чаще всего эти инфекции протекают бессимптомно.Всего было проанализировано 513 образцов, собранных через регулярные промежутки времени, начиная с 1980-х годов, у десяти жителей <a href="http://ria.ru/location_Amsterdam/" target="_blank" data-auto="true">Амстердама</a>. За исключением перерыва с 1997 по 2003 год, сбор крови для серологических исследований на антитела производили каждые 3 месяца до 1989 года и каждые 6 месяцев после этого. Когда ученые в анализах видели резкое увеличение антител, они считали, что участник снова подцепил вирус.В общей сложности у каждого пациента исследователи выявили от 3 до 17 случаев заражения, а время повторного заражения тем же сезонным коронавирусом составило от шести до 105 месяцев. Однако реинфекции чаще всего наблюдали через 12 месяцев после первоначального заражения, а у некоторых — через шесть-девять месяцев. Это относится ко всем четырем изученным вирусам. Отсюда авторы делают вывод о том, что и против нового коронавируса SARS-CoV-2 иммунитет, скорее всего, будет коротким — не более года. Любопытно, что образцы, собранные в июне, июле, августе и сентябре, имели самый низкий уровень заражения среди всех четырех сезонных коронавирусов. Одна из гипотез состоит в том, что зимой в странах с умеренным климатом чаще заражаются этим семейством вирусов. По словам авторов, ту же картину стоит ожидать и для SARS-CoV-2, когда он после пандемии перейдет в разряд сезонных.Однако они призывают относиться к их выводам с определенной осторожностью, так как в исследовании участвовали всего десять человек.С другой стороны, исследование выявило общие закономерности для довольно разных вирусов. Даже изученные четыре вируса относятся к разным группам: HCoV-NL63 и HCoV-229E — это альфакоронавирусы, а HCoV-OC43 и HCoV-HKU1 — бетакоронавирусы, и они используют разные рецепторы для проникновения в клетки. HCoV-NL63 проникает в клетку через рецептор ACE2, как и SARS-CoV-2, остальные — через другие рецепторы. Но характер иммунного ответа у всех очень похожий.По мнению авторов, результаты показывают, что не стоит полагаться на естественный иммунитет и подчеркивают особую важность кампаний по вакцинации для создания долгосрочной защиты от COVID-19.
https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577267727.html
https://ria.ru/20200914/koronavirusy-1577204808.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003560_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8317af6c55c5f696f60248609627579a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, биология, здоровье

Ученых беспокоит продолжительность иммунитета против коронавирусов

15:53 16.09.2020 (обновлено: 15:55 16.09.2020)
4026
© AP Photo / Francois MoriМужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция
Мужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Многолетнее исследование сезонных коронавирусов человека показало, что иммунитет у перенесших инфекцию, как правило сохраняется недолго — от полугода до года. Ученые считают, что это общая черта всех коронавирусов, и SARS-CoV-2 не будет исключением. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.
На данный момент у специалистов нет единого мнения относительно формирования устойчивого иммунитета после заражения SARS-CoV-2. Новый коронавирус появился относительно недавно, поэтому пока можно только предполагать его поведение по аналогии с другими коронавирусами человека.
Ученые из Амстердамского университета в течение 35 лет наблюдали, как иммунная система взрослых здоровых людей реагирует на четыре типа сезонных коронавирусов, вызывающих респираторные инфекции: HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 и HCoV-HKU1. Чаще всего эти инфекции протекают бессимптомно.
Всего было проанализировано 513 образцов, собранных через регулярные промежутки времени, начиная с 1980-х годов, у десяти жителей Амстердама. За исключением перерыва с 1997 по 2003 год, сбор крови для серологических исследований на антитела производили каждые 3 месяца до 1989 года и каждые 6 месяцев после этого. Когда ученые в анализах видели резкое увеличение антител, они считали, что участник снова подцепил вирус.
В общей сложности у каждого пациента исследователи выявили от 3 до 17 случаев заражения, а время повторного заражения тем же сезонным коронавирусом составило от шести до 105 месяцев. Однако реинфекции чаще всего наблюдали через 12 месяцев после первоначального заражения, а у некоторых — через шесть-девять месяцев.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 14:52Распространение нового коронавируса
Ученый оценил данные о нейтрализующем коронавирус средстве
Это относится ко всем четырем изученным вирусам. Отсюда авторы делают вывод о том, что и против нового коронавируса SARS-CoV-2 иммунитет, скорее всего, будет коротким — не более года.
Любопытно, что образцы, собранные в июне, июле, августе и сентябре, имели самый низкий уровень заражения среди всех четырех сезонных коронавирусов. Одна из гипотез состоит в том, что зимой в странах с умеренным климатом чаще заражаются этим семейством вирусов. По словам авторов, ту же картину стоит ожидать и для SARS-CoV-2, когда он после пандемии перейдет в разряд сезонных.
Однако они призывают относиться к их выводам с определенной осторожностью, так как в исследовании участвовали всего десять человек.
С другой стороны, исследование выявило общие закономерности для довольно разных вирусов. Даже изученные четыре вируса относятся к разным группам: HCoV-NL63 и HCoV-229E — это альфакоронавирусы, а HCoV-OC43 и HCoV-HKU1 — бетакоронавирусы, и они используют разные рецепторы для проникновения в клетки. HCoV-NL63 проникает в клетку через рецептор ACE2, как и SARS-CoV-2, остальные — через другие рецепторы. Но характер иммунного ответа у всех очень похожий.
По мнению авторов, результаты показывают, что не стоит полагаться на естественный иммунитет и подчеркивают особую важность кампаний по вакцинации для создания долгосрочной защиты от COVID-19.
Сайты связывания микроРНК miRNA hsa-miR-21-3p и hsa-miR-421, общие для шести из семи коронавирусов человека - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 14:00РИА Наука
Российские ученые обнаружили биомолекулы, подавляющие все коронавирусы
832403
Обсудить 0
РИА НаукаКоронавирус COVID-19КоронавирусыбиологияЗдоровье
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске. Стоп кадр видео
Лукашенко заявил о появлении радикального крыла протестующих
Участница несанкционированного женского марша Подруга за подругу в Минске
Лукашенко обвинил оппозицию в эксплуатации женского образа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что время баррикад и митингов в Белоруссии завершилось
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Лукашенко анонсировал запуск Белорусской АЭС
Квадрокоптер во время съемки
Тюремщики из США испугались дронов, способных поднять в воздух человека
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Лукашенко объяснил выдвижение экс-помощника в президенты Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что на суверенитет Белоруссии покушались соседи
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Украина назвала "истинные причины" потери Крыма
Ургант высмеял предвыборный плакат Трампа с российским оружием
Ургант высмеял предвыборный плакат Трампа с российским оружием
Президент США Дональд Трамп
МИД Сирии ответил на слова Трампа о намерении ликвидировать Асада
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Лукашенко рассказал, что в Белоруссии мог произойти "майдан"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Украину форпостом провокаций в Белоруссии
Вильнюс
Минпромторг предложил ликвидировать торгпредства на Украине и в Литве
Националист Максим Марцинкевич (Тесак) в суде
Графолог прокомментировала предсмертную записку "Тесака"
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
В список санкций Евросоюза по Белоруссии хотят внести россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали 10 способов позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
00:28Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
00:05В Монреале автомобиль сбил девять человек
Лента новостейМолния