https://ria.ru/20200916/koronavirusy-1577326276.html
Ученых беспокоит продолжительность иммунитета против коронавирусов
Многолетнее исследование сезонных коронавирусов человека показало, что иммунитет у перенесших инфекцию, как правило сохраняется недолго — от полугода до года... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:53
2020-09-16T15:53
2020-09-16T15:55
риа наука
коронавирус covid-19
коронавирусы
биология
здоровье
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Многолетнее исследование сезонных коронавирусов человека показало, что иммунитет у перенесших инфекцию, как правило сохраняется недолго — от полугода до года. Ученые считают, что это общая черта всех коронавирусов, и SARS-CoV-2 не будет исключением. Результаты исследования <a href="https://www.nature.com/articles/s41591-020-1083-1">опубликованы</a> в журнале Nature Medicine.На данный момент у специалистов нет единого мнения относительно формирования устойчивого иммунитета после заражения SARS-CoV-2. Новый коронавирус появился относительно недавно, поэтому пока можно только предполагать его поведение по аналогии с другими коронавирусами человека.Ученые из Амстердамского университета в течение 35 лет наблюдали, как иммунная система взрослых здоровых людей реагирует на четыре типа сезонных коронавирусов, вызывающих респираторные инфекции: HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 и HCoV-HKU1. Чаще всего эти инфекции протекают бессимптомно.Всего было проанализировано 513 образцов, собранных через регулярные промежутки времени, начиная с 1980-х годов, у десяти жителей <a href="http://ria.ru/location_Amsterdam/" target="_blank" data-auto="true">Амстердама</a>. За исключением перерыва с 1997 по 2003 год, сбор крови для серологических исследований на антитела производили каждые 3 месяца до 1989 года и каждые 6 месяцев после этого. Когда ученые в анализах видели резкое увеличение антител, они считали, что участник снова подцепил вирус.В общей сложности у каждого пациента исследователи выявили от 3 до 17 случаев заражения, а время повторного заражения тем же сезонным коронавирусом составило от шести до 105 месяцев. Однако реинфекции чаще всего наблюдали через 12 месяцев после первоначального заражения, а у некоторых — через шесть-девять месяцев. Это относится ко всем четырем изученным вирусам. Отсюда авторы делают вывод о том, что и против нового коронавируса SARS-CoV-2 иммунитет, скорее всего, будет коротким — не более года. Любопытно, что образцы, собранные в июне, июле, августе и сентябре, имели самый низкий уровень заражения среди всех четырех сезонных коронавирусов. Одна из гипотез состоит в том, что зимой в странах с умеренным климатом чаще заражаются этим семейством вирусов. По словам авторов, ту же картину стоит ожидать и для SARS-CoV-2, когда он после пандемии перейдет в разряд сезонных.Однако они призывают относиться к их выводам с определенной осторожностью, так как в исследовании участвовали всего десять человек.С другой стороны, исследование выявило общие закономерности для довольно разных вирусов. Даже изученные четыре вируса относятся к разным группам: HCoV-NL63 и HCoV-229E — это альфакоронавирусы, а HCoV-OC43 и HCoV-HKU1 — бетакоронавирусы, и они используют разные рецепторы для проникновения в клетки. HCoV-NL63 проникает в клетку через рецептор ACE2, как и SARS-CoV-2, остальные — через другие рецепторы. Но характер иммунного ответа у всех очень похожий.По мнению авторов, результаты показывают, что не стоит полагаться на естественный иммунитет и подчеркивают особую важность кампаний по вакцинации для создания долгосрочной защиты от COVID-19.
https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577267727.html
https://ria.ru/20200914/koronavirusy-1577204808.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, биология, здоровье
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Многолетнее исследование сезонных коронавирусов человека показало, что иммунитет у перенесших инфекцию, как правило сохраняется недолго — от полугода до года. Ученые считают, что это общая черта всех коронавирусов, и SARS-CoV-2 не будет исключением. Результаты исследования опубликованы
в журнале Nature Medicine.
На данный момент у специалистов нет единого мнения относительно формирования устойчивого иммунитета после заражения SARS-CoV-2. Новый коронавирус появился относительно недавно, поэтому пока можно только предполагать его поведение по аналогии с другими коронавирусами человека.
Ученые из Амстердамского университета в течение 35 лет наблюдали, как иммунная система взрослых здоровых людей реагирует на четыре типа сезонных коронавирусов, вызывающих респираторные инфекции: HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 и HCoV-HKU1. Чаще всего эти инфекции протекают бессимптомно.
Всего было проанализировано 513 образцов, собранных через регулярные промежутки времени, начиная с 1980-х годов, у десяти жителей Амстердама
. За исключением перерыва с 1997 по 2003 год, сбор крови для серологических исследований на антитела производили каждые 3 месяца до 1989 года и каждые 6 месяцев после этого. Когда ученые в анализах видели резкое увеличение антител, они считали, что участник снова подцепил вирус.
В общей сложности у каждого пациента исследователи выявили от 3 до 17 случаев заражения, а время повторного заражения тем же сезонным коронавирусом составило от шести до 105 месяцев. Однако реинфекции чаще всего наблюдали через 12 месяцев после первоначального заражения, а у некоторых — через шесть-девять месяцев.
Это относится ко всем четырем изученным вирусам. Отсюда авторы делают вывод о том, что и против нового коронавируса SARS-CoV-2 иммунитет, скорее всего, будет коротким — не более года.
Любопытно, что образцы, собранные в июне, июле, августе и сентябре, имели самый низкий уровень заражения среди всех четырех сезонных коронавирусов. Одна из гипотез состоит в том, что зимой в странах с умеренным климатом чаще заражаются этим семейством вирусов. По словам авторов, ту же картину стоит ожидать и для SARS-CoV-2, когда он после пандемии перейдет в разряд сезонных.
Однако они призывают относиться к их выводам с определенной осторожностью, так как в исследовании участвовали всего десять человек.
С другой стороны, исследование выявило общие закономерности для довольно разных вирусов. Даже изученные четыре вируса относятся к разным группам: HCoV-NL63 и HCoV-229E — это альфакоронавирусы, а HCoV-OC43 и HCoV-HKU1 — бетакоронавирусы, и они используют разные рецепторы для проникновения в клетки. HCoV-NL63 проникает в клетку через рецептор ACE2, как и SARS-CoV-2, остальные — через другие рецепторы. Но характер иммунного ответа у всех очень похожий.
По мнению авторов, результаты показывают, что не стоит полагаться на естественный иммунитет и подчеркивают особую важность кампаний по вакцинации для создания долгосрочной защиты от COVID-19.