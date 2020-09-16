https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577360918.html

Вакцинация от коронавируса в Подмосковье может начаться зимой

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил надежду, что вакцинация от коронавирусной инфекции в регионе начнётся в декабре-январе. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T23:23

2020-09-16T23:23

2020-09-16T23:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил надежду, что вакцинация от коронавирусной инфекции в регионе начнётся в декабре-январе."Я очень надеюсь, что с нового года, даст бог, с декабря, мы тоже начнём вакцинировать. Все ждём, но необходимо получить окончательные документы, чтобы вакцина была безупречной",- сказал Воробьев в эфире канала <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Он уточнил, что вакцинация будет бесплатной.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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