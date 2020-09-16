https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577360743.html
В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
Еще девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T23:03
2020-09-16T23:03
2020-09-16T23:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Еще девять пациентов с коронавирусом скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице."В Москве скончались девять пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Москве составляет 5025. Накануне сообщалось о 10 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество