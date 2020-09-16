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В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
Еще девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T23:03
2020-09-16T23:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong>&nbsp; Еще девять пациентов с коронавирусом скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице."В Москве скончались девять пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Москве составляет 5025. Накануне сообщалось о 10 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

23:03 16.09.2020 (обновлено: 23:04 16.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.  Еще девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице.
"В Москве скончались девять пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Москве составляет 5025. Накануне сообщалось о 10 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000611
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
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