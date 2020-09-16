https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577328060.html

Эксперты рассказали об ограничениях из-за коронавируса в регионах России

Эксперты рассказали, какие ограничения из-за коронавируса действуют сейчас в регионах России, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:12

2020-09-16T16:12

2020-09-16T16:12

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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. </strong>Эксперты рассказали, какие ограничения из-за коронавируса действуют сейчас в регионах России, <a href="https://story.tutu.ru/kakie-karantiny-v-kakih-gorodah-rossii-na-15-sentjabrja-2020/" target="_blank">сообщает</a> Туту.ру.В большинстве краев и областей все еще принят масочный режим, как минимум — на законодательном уровне, в некоторых местах требуют носить еще и перчатки. Такие правила — в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Алтайском крае, Брянской области и других регионах. Надевать эти средства защиты в общественных местах рекомендуют власти в Севастополе, Адыгее, Иркутской, Оренбургской области. В Курской — советуют носить перчатки, в Орловской – нужно надевать их в транспорте. В Псковской — в общественных местах обязательно нужно быть в маске, в автобусе — в маске и в перчатках.Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продолжает действовать в десятках областей.Основной вопрос, который волнует гостей из других стран и субъектов РФ — придется ли сидеть 14 дней в самоизоляции. По состоянию на 15 сентября ситуация следующая: в Алтайском крае двухнедельный карантин таким гражданам рекомендован. В Амурской области – обязателен для прибывших из-за рубежа. Похожие правила – в Архангельской, Брянской, Кемеровской, Ярославской, Курской областях, Мордовии, Удмуртии, Хакасии, Перми.На Сахалине, в Башкортостане, Чечне, Якутии, Карачаево-Черкесии, Красноярском крае, Смоленской области отправиться на самоизоляцию придется даже гостям из других регионов нашей страны.В Карелии и Ульяновской области карантина для жителей других субъектов РФ не предусмотрено, но приезжие все равно должны сообщить о себе местным властям.Есть регионы, отправляясь в которые нужно получить справку об отсутствии COVID-19. Она потребуется тем, кто едет в Архангельскую область, на Камчатку, Чукотку, в Новый Уренгой.

https://ria.ru/20200911/covid-1577059171.html

ульяновская область

оренбургская область

алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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