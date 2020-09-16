https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577319595.html
ВОЗ не исключила возвращения масштабных мер по борьбе с COVID-19 в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что где-то в мире вновь могут потребоваться более масштабные меры по борьбе с COVID-19, это будет... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:19
2020-09-16T14:19
2020-09-16T14:19
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) не исключает, что где-то в мире вновь могут потребоваться более масштабные меры по борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, это будет зависеть от сценария переноса вируса, сказала представитель ВОЗ в РФ <a href="http://ria.ru/person_melita-vuynovich/" target="_blank" data-auto="true">Мелита Вуйнович</a>."Невозможно исключить, что где-то будут требоваться и более масштабные меры, но это будет зависеть от сценария переноса вируса", - сказала она в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".По ее словам, все будет зависеть от угрозы распространения коронавируса, а рекомендации по мерам реагирования возобновляются на основе эпидемиологических анализов ситуации.Вуйнович добавила, что рекомендации ВОЗ по ограничению масштабных мероприятий остаются.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577309188.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире