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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577319595.html
ВОЗ не исключила возвращения масштабных мер по борьбе с COVID-19 в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что где-то в мире вновь могут потребоваться более масштабные меры по борьбе с COVID-19, это будет... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:19
2020-09-16T14:19
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) не исключает, что где-то в мире вновь могут потребоваться более масштабные меры по борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, это будет зависеть от сценария переноса вируса, сказала представитель ВОЗ в РФ <a href="http://ria.ru/person_melita-vuynovich/" target="_blank" data-auto="true">Мелита Вуйнович</a>."Невозможно исключить, что где-то будут требоваться и более масштабные меры, но это будет зависеть от сценария переноса вируса", - сказала она в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".По ее словам, все будет зависеть от угрозы распространения коронавируса, а рекомендации по мерам реагирования возобновляются на основе эпидемиологических анализов ситуации.Вуйнович добавила, что рекомендации ВОЗ по ограничению масштабных мероприятий остаются.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ не исключила возвращения масштабных мер по борьбе с COVID-19 в мире

14:19 16.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что где-то в мире вновь могут потребоваться более масштабные меры по борьбе с COVID-19, это будет зависеть от сценария переноса вируса, сказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
"Невозможно исключить, что где-то будут требоваться и более масштабные меры, но это будет зависеть от сценария переноса вируса", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, все будет зависеть от угрозы распространения коронавируса, а рекомендации по мерам реагирования возобновляются на основе эпидемиологических анализов ситуации.
Вуйнович добавила, что рекомендации ВОЗ по ограничению масштабных мероприятий остаются.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 12:03Распространение нового коронавируса
В ВОЗ сравнили темпы распространения коронавируса в России и Европе
4400216
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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