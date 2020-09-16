Мишустин оценил принятый в России комплекс мер по борьбе с COVID-19
14:14 16.09.2020 (обновлено: 14:23 16.09.2020)
397
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российской экономике во время пандемии, санкций и низких цен на нефть удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, весь комплекс мер по борьбе с коронавирусом себя оправдал, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"К действующим против нашей страны санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски. В итоге нам удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, когда надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи безусловного выполнения всех социальных обязательств государства и выведения экономики на темпы роста и развития страны", - сказал он на заседании правительства.
"Весь комплекс мер, которые мы проводили во время борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом, себя оправдал", - подчеркнул Мишустин.
Он добавил, что теперь надо перейти к решению новых задач, и во главу угла по-прежнему ставится выполнение всех социальных обязательств государства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2 апреля, 13:53ИнфографикаГосподдержка россиян во время пандемии COVID-19