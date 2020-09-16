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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577318963.html
Мишустин оценил принятый в России комплекс мер по борьбе с COVID-19
Российской экономике во время пандемии, санкций и низких цен на нефть удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, весь комплекс мер по борьбе с... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:14
2020-09-16T14:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Российской экономике во время пандемии, санкций и низких цен на нефть удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, весь комплекс мер по борьбе с коронавирусом себя оправдал, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."Весь комплекс мер, которые мы проводили во время борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом, себя оправдал", - подчеркнул Мишустин.Он добавил, что теперь надо перейти к решению новых задач, и во главу угла по-прежнему ставится выполнение всех социальных обязательств государства.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин оценил принятый в России комплекс мер по борьбе с COVID-19

14:14 16.09.2020 (обновлено: 14:23 16.09.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российской экономике во время пандемии, санкций и низких цен на нефть удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, весь комплекс мер по борьбе с коронавирусом себя оправдал, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"К действующим против нашей страны санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски. В итоге нам удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, когда надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи безусловного выполнения всех социальных обязательств государства и выведения экономики на темпы роста и развития страны", - сказал он на заседании правительства.
"Весь комплекс мер, которые мы проводили во время борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом, себя оправдал", - подчеркнул Мишустин.
Он добавил, что теперь надо перейти к решению новых задач, и во главу угла по-прежнему ставится выполнение всех социальных обязательств государства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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2 апреля, 13:53Инфографика
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
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