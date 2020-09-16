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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577311476.html
В ВОЗ призвали учитывать, что COVID-19 не зависит от времени года
Новая коронавирусная инфекция показала, что не зависит от времени года и условий, COVID-19 никуда не ушел, заявила представитель Всемирной организации... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T12:48
2020-09-16T12:48
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Новая коронавирусная инфекция показала, что не зависит от времени года и условий, COVID-19 никуда не ушел, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) в РФ <a href="http://ria.ru/person_melita-vuynovich/" target="_blank" data-auto="true">Мелита Вуйнович</a>."COVID показал, что не зависит от времени и условий. Все ожидали, что летом все закончится, но он не закончился, даже где-то находится на плато. Мы видим незначительное, но повышение", - сказала Вуйнович на пресс-конференции в онлайн-формате.По ее словам, сейчас важно, чтобы принятый за эти месяцы опыт моделировался так, чтобы цепочки, очаги инфекции могли остановить сразу."Это важно, эта работа проводится, и мы надеемся, что этот подход поможет избежать серьезных карантинных мер в любой стране", - отметила представитель ВОЗ.Вуйнович подчеркнула, что дальнейшее распространение инфекции будет зависеть от того, как будут выявляться цепочки случаев. Передачу вируса можно остановить, по ее словам, только если эти группы людей будут вовремя изолированы.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 29 миллионов. Выздоровели за все время свыше 19,6 миллиона заболевших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577309188.html
Носятся с этим ковидом, как дурень с писаной торбой! Прививки дурацкие придумывают. Надо свой иммунитет повышать, кушать как следует, сало обязательно (отличный иммуностимулятор, как оказалось). Закалка нужна, а то идет мамочка с ребенком, на улице больше 20 градусов тепла, сама в куртке и ребенка опяхтала в свитер и куртку бедного... Только собственные силы организма - надежный ЩИТ от всякой заразы. Вирусы сидят кучей во всех нас и ждут ослабления иммунитета. Не дождутся!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, общество

В ВОЗ призвали учитывать, что COVID-19 не зависит от времени года

12:48 16.09.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Новая коронавирусная инфекция показала, что не зависит от времени года и условий, COVID-19 никуда не ушел, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
"COVID показал, что не зависит от времени и условий. Все ожидали, что летом все закончится, но он не закончился, даже где-то находится на плато. Мы видим незначительное, но повышение", - сказала Вуйнович на пресс-конференции в онлайн-формате.
По ее словам, сейчас важно, чтобы принятый за эти месяцы опыт моделировался так, чтобы цепочки, очаги инфекции могли остановить сразу.
"Это важно, эта работа проводится, и мы надеемся, что этот подход поможет избежать серьезных карантинных мер в любой стране", - отметила представитель ВОЗ.
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Вуйнович подчеркнула, что дальнейшее распространение инфекции будет зависеть от того, как будут выявляться цепочки случаев. Передачу вируса можно остановить, по ее словам, только если эти группы людей будут вовремя изолированы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 29 миллионов. Выздоровели за все время свыше 19,6 миллиона заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
260028
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗОбщество
Популярные комментарии
Носятся с этим ковидом, как дурень с писаной торбой! Прививки дурацкие придумывают. Надо свой иммунитет повышать, кушать как следует, сало обязательно (отличный иммуностимулятор, как оказалось). Закалка нужна, а то идет мамочка с ребенком, на улице больше 20 градусов тепла, сама в куртке и ребенка опяхтала в свитер и куртку бедного... Только собственные силы организма - надежный ЩИТ от всякой заразы. Вирусы сидят кучей во всех нас и ждут ослабления иммунитета. Не дождутся!
16 сентября, 14:02
Юрий ФЮрий Ф
1920100
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