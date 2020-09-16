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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577298635.html
В Москве 1223 пациента излечились от коронавируса за сутки
Еще 1223 пациента выздоровели от коронавируса в Москве, столичные врачи вылечили от COVID-19 более 232 тысяч человек, сообщила журналистам в среду заместитель... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T09:10
2020-09-16T09:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Еще 1223 пациента выздоровели от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, столичные врачи вылечили от COVID-19 более 232 тысяч человек, сообщила журналистам в среду заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1223 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 232 706", - сообщила вице-мэр.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

В Москве 1223 пациента излечились от коронавируса за сутки

09:10 16.09.2020
690
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Еще 1223 пациента выздоровели от коронавируса в Москве, столичные врачи вылечили от COVID-19 более 232 тысяч человек, сообщила журналистам в среду заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1223 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 232 706", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
250002
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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