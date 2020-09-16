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https://ria.ru/20200916/kontsert-1577342578.html
Хор Турецкого и арт-группа SOPRANO выступят на концертах "Песни Победы"
Живые концерты "Песни Победы" пройдут 17-27 сентября на центральных площадях европейских столиц с участием коллективов Хора Турецкого и арт-группы SOPRANO. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:12
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культура
культура
хор турецкого
европа
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. </strong>Живые концерты "Песни Победы" пройдут 17-27 сентября на центральных площадях европейских столиц с участием коллективов <a href="https://ria.ru/organization_KHor_Tureckogo" target="_blank">Хора Турецкого</a> и арт-группы SOPRANO.Старт марафона будет положен в Международном аэропорту Шереметьево перед вылетом артистов. В четверг, 17 сентября, в зале регистрации терминала D в 9:30 музыканты устроят импровизированную музыкальную акцию. Вместе со всеми пассажирами и сотрудниками аэропорта знаменитые коллективы исполнят любимые песни нескольких поколений – песни о мире, подвиге и любви. Концерт станет символом всего марафона "Песен Победы", а Международный аэропорт Шереметьево – местом, откуда наши артисты отправятся открывать Европу.В этом году проект проходит под слоганом "Музыка во имя мира и здоровья". К марафону присоединились: Австрия, Германия, Венгрия, Словения, Словакия, Италия.
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культура, хор турецкого, европа

Хор Турецкого и арт-группа SOPRANO выступят на концертах "Песни Победы"

19:12 16.09.2020 (обновлено: 19:24 16.09.2020)
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© Пресс-служба арт-группы "Хор Турецкого" / Перейти в фотобанкУчастницы женской арт-группы "Soprano" во время онлайн-концерта "Песни Победы
Участницы женской арт-группы Soprano во время онлайн-концерта Песни Победы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Пресс-служба арт-группы "Хор Турецкого"
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Живые концерты "Песни Победы" пройдут 17-27 сентября на центральных площадях европейских столиц с участием коллективов Хора Турецкого и арт-группы SOPRANO.
Старт марафона будет положен в Международном аэропорту Шереметьево перед вылетом артистов. В четверг, 17 сентября, в зале регистрации терминала D в 9:30 музыканты устроят импровизированную музыкальную акцию. Вместе со всеми пассажирами и сотрудниками аэропорта знаменитые коллективы исполнят любимые песни нескольких поколений – песни о мире, подвиге и любви. Концерт станет символом всего марафона "Песен Победы", а Международный аэропорт Шереметьево – местом, откуда наши артисты отправятся открывать Европу.
Участники торжественного концерта у подножия отреставрированного монумента Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 24.06.2020
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Концерт Победы на Мамаевом кургане. Тонны декораций и звездные гости
В этом году проект проходит под слоганом "Музыка во имя мира и здоровья". К марафону присоединились: Австрия, Германия, Венгрия, Словения, Словакия, Италия.
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КультураКультураХор ТурецкогоЕвропа
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