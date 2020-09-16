https://ria.ru/20200916/kontsert-1577342578.html

Хор Турецкого и арт-группа SOPRANO выступят на концертах "Песни Победы"

Живые концерты "Песни Победы" пройдут 17-27 сентября на центральных площадях европейских столиц с участием коллективов Хора Турецкого и арт-группы SOPRANO. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T19:12

2020-09-16T19:12

2020-09-16T19:24

культура

культура

хор турецкого

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577342683_0:65:1242:764_1400x0_80_0_0_026b32924b75a30e47b99b869229d282.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. </strong>Живые концерты "Песни Победы" пройдут 17-27 сентября на центральных площадях европейских столиц с участием коллективов <a href="https://ria.ru/organization_KHor_Tureckogo" target="_blank">Хора Турецкого</a> и арт-группы SOPRANO.Старт марафона будет положен в Международном аэропорту Шереметьево перед вылетом артистов. В четверг, 17 сентября, в зале регистрации терминала D в 9:30 музыканты устроят импровизированную музыкальную акцию. Вместе со всеми пассажирами и сотрудниками аэропорта знаменитые коллективы исполнят любимые песни нескольких поколений – песни о мире, подвиге и любви. Концерт станет символом всего марафона "Песен Победы", а Международный аэропорт Шереметьево – местом, откуда наши артисты отправятся открывать Европу.В этом году проект проходит под слоганом "Музыка во имя мира и здоровья". К марафону присоединились: Австрия, Германия, Венгрия, Словения, Словакия, Италия.

https://ria.ru/20200624/1573330521.html

европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, хор турецкого, европа