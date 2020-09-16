https://ria.ru/20200916/kontsert-1577342578.html
Хор Турецкого и арт-группа SOPRANO выступят на концертах "Песни Победы"
Живые концерты "Песни Победы" пройдут 17-27 сентября на центральных площадях европейских столиц с участием коллективов Хора Турецкого и арт-группы SOPRANO. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:12
2020-09-16T19:12
2020-09-16T19:24
культура
культура
хор турецкого
европа
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. </strong>Живые концерты "Песни Победы" пройдут 17-27 сентября на центральных площадях европейских столиц с участием коллективов <a href="https://ria.ru/organization_KHor_Tureckogo" target="_blank">Хора Турецкого</a> и арт-группы SOPRANO.Старт марафона будет положен в Международном аэропорту Шереметьево перед вылетом артистов. В четверг, 17 сентября, в зале регистрации терминала D в 9:30 музыканты устроят импровизированную музыкальную акцию. Вместе со всеми пассажирами и сотрудниками аэропорта знаменитые коллективы исполнят любимые песни нескольких поколений – песни о мире, подвиге и любви. Концерт станет символом всего марафона "Песен Победы", а Международный аэропорт Шереметьево – местом, откуда наши артисты отправятся открывать Европу.В этом году проект проходит под слоганом "Музыка во имя мира и здоровья". К марафону присоединились: Австрия, Германия, Венгрия, Словения, Словакия, Италия.
https://ria.ru/20200624/1573330521.html
европа
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, хор турецкого, европа
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Живые концерты "Песни Победы" пройдут 17-27 сентября на центральных площадях европейских столиц с участием коллективов Хора Турецкого
и арт-группы SOPRANO.
Старт марафона будет положен в Международном аэропорту Шереметьево перед вылетом артистов. В четверг, 17 сентября, в зале регистрации терминала D в 9:30 музыканты устроят импровизированную музыкальную акцию. Вместе со всеми пассажирами и сотрудниками аэропорта знаменитые коллективы исполнят любимые песни нескольких поколений – песни о мире, подвиге и любви. Концерт станет символом всего марафона "Песен Победы", а Международный аэропорт Шереметьево – местом, откуда наши артисты отправятся открывать Европу.
В этом году проект проходит под слоганом "Музыка во имя мира и здоровья". К марафону присоединились: Австрия, Германия, Венгрия, Словения, Словакия, Италия.