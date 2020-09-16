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Песков заверил, что у Путина и Лукашенко нет дефицита общения
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко контактируют постоянно, дефицита общения у них нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:43
2020-09-16T17:43
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Президенты РФ и Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> и <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> контактируют постоянно, дефицита общения у них нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Они контактируют постоянно, и телефонные разговоры, поэтому дефицита в двустороннем общении нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, договорились ли Путин и Лукашенко на переговорах в Сочи о следующих контактах.
https://ria.ru/20200914/putin-lukashenko-1577228937.html
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россия
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, политика

Песков заверил, что у Путина и Лукашенко нет дефицита общения

17:43 16.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко контактируют постоянно, дефицита общения у них нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Они контактируют постоянно, и телефонные разговоры, поэтому дефицита в двустороннем общении нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, договорились ли Путин и Лукашенко на переговорах в Сочи о следующих контактах.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 18:45
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РоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияПолитика
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