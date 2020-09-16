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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/kolesnikova-1577335440.html
Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения
Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:06
2020-09-16T19:30
протесты в белоруссии
мария колесникова
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 16 сен — РИА Новости.</strong> Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Отмечается, что речь идет о заявлениях, сделанных "с использованием СМИ и сети Интернет".Колесниковой может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.В ведомстве уточнили, что политик продолжает оставаться под стражей. Расследование продолжается, добавили в СК.В республике проходят массовые акции протеста, связанные с результатами президентских выборов, на которых победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Его оппоненты не признали итоги голосования.Находящиеся в оппозиции к Лукашенко политики и общественные деятели учредили Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="https://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich" target="_blank">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума совета — <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова</a> и Максим Знак. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики. Участница президентских выборов <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> в президиум совета не вошла, но контактирует с ним из-за границы. Она находится в Литве.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577335970.html
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
Если ее посадят, то и другим не повадно будет
384
Любой, кто пытается ЗАКОННЫМ СПОСОБОМ сменить власть в Беларуси, даже через референдум - считается преступником. Маразм крепчал... Интересно, в России тоже так будет?
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белоруссия
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60
мария колесникова, белоруссия, в мире

Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения

17:06 16.09.2020 (обновлено: 19:30 16.09.2020)
40499
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 16 сен — РИА Новости. Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
Отмечается, что речь идет о заявлениях, сделанных "с использованием СМИ и сети Интернет".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 17:15Протесты в Белоруссии
Лукашенко рассказал, когда пройдут новые президентские выборы
Колесниковой может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
В ведомстве уточнили, что политик продолжает оставаться под стражей. Расследование продолжается, добавили в СК.
В республике проходят массовые акции протеста, связанные с результатами президентских выборов, на которых победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Его оппоненты не признали итоги голосования.
Находящиеся в оппозиции к Лукашенко политики и общественные деятели учредили Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек.
Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума совета — Мария Колесникова и Максим Знак. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики. Участница президентских выборов Светлана Тихановская в президиум совета не вошла, но контактирует с ним из-за границы. Она находится в Литве.
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Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Прошли точку невозврата". Что на самом деле случилось с Колесниковой
901125822139
Обсудить 172
Протесты в БелоруссииМария КолесниковаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Если ее посадят, то и другим не повадно будет
16 сентября, 17:13
Александр НевскийАлександр Невский
308420763
Любой, кто пытается ЗАКОННЫМ СПОСОБОМ сменить власть в Беларуси, даже через референдум - считается преступником. Маразм крепчал... Интересно, в России тоже так будет?
16 сентября, 17:36
Sv SssSv Sss
30210677
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