https://ria.ru/20200916/kolesnikova-1577335440.html

Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям,... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T17:06

2020-09-16T17:06

2020-09-16T19:30

протесты в белоруссии

мария колесникова

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 16 сен — РИА Новости.</strong> Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Отмечается, что речь идет о заявлениях, сделанных "с использованием СМИ и сети Интернет".Колесниковой может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.В ведомстве уточнили, что политик продолжает оставаться под стражей. Расследование продолжается, добавили в СК.В республике проходят массовые акции протеста, связанные с результатами президентских выборов, на которых победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Его оппоненты не признали итоги голосования.Находящиеся в оппозиции к Лукашенко политики и общественные деятели учредили Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="https://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich" target="_blank">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума совета — <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова</a> и Максим Знак. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики. Участница президентских выборов <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> в президиум совета не вошла, но контактирует с ним из-за границы. Она находится в Литве.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577335970.html

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html

Александр Невский Если ее посадят, то и другим не повадно будет 384

Sv Sss Любой, кто пытается ЗАКОННЫМ СПОСОБОМ сменить власть в Беларуси, даже через референдум - считается преступником. Маразм крепчал... Интересно, в России тоже так будет? 116

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, белоруссия, в мире