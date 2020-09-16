https://ria.ru/20200916/kolesnikova-1577335440.html
Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения
Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:06
2020-09-16T17:06
2020-09-16T19:30
протесты в белоруссии
мария колесникова
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 16 сен — РИА Новости.</strong> Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Отмечается, что речь идет о заявлениях, сделанных "с использованием СМИ и сети Интернет".Колесниковой может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.В ведомстве уточнили, что политик продолжает оставаться под стражей. Расследование продолжается, добавили в СК.В республике проходят массовые акции протеста, связанные с результатами президентских выборов, на которых победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Его оппоненты не признали итоги голосования.Находящиеся в оппозиции к Лукашенко политики и общественные деятели учредили Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="https://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich" target="_blank">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума совета — <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова</a> и Максим Знак. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики. Участница президентских выборов <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> в президиум совета не вошла, но контактирует с ним из-за границы. Она находится в Литве.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577335970.html
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
Александр Невский
Если ее посадят, то и другим не повадно будет
384
Sv Sss
Любой, кто пытается ЗАКОННЫМ СПОСОБОМ сменить власть в Беларуси, даже через референдум - считается преступником. Маразм крепчал... Интересно, в России тоже так будет?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария колесникова, белоруссия, в мире