https://ria.ru/20200916/kolesnikova-1577316970.html

КС Белоруссии: Колесникова не имеет отношения к санкционному списку

Находящаяся под арестом член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова не имеет отношения к составлению санкционного списка, о... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:00

2020-09-16T14:00

2020-09-16T15:15

протесты в белоруссии

мария колесникова

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Находящаяся под арестом член президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> не имеет отношения к составлению санкционного списка, о котором ранее написали СМИ, его правильнее было бы называть "список Тарайковского", заявил РИА Новости исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на баллотировавшуюся в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> о составлении санкционного "списка Колесниковой", который будет предлагаться оппозицией различным европейским правительствам."Если правильно сформулировать, то Колесникова не занимается этими вопросами, и отношения к спискам такого плана не имеет. У списка будет другое название, возможно, было бы правильнее назвать его, например, "список Тарайковского", - сообщил РИА Новости Кравцов.Александр Тарайковский - один из погибших во время протестов в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> после выборов и ставший одним из символов протестов. Ранее министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев допустил, что в Тарайковского могли стрелять из "нелетального" оружия.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума совета – Колесникова и <a href="http://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank" data-auto="true">Максим Знак</a>, они заключены под стражу в Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Ожидается, что в среду Колесниковой предъявят обвинение.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20200916/oppozitsiya-1577310906.html

https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577223962.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире