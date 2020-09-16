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https://ria.ru/20200916/karavadzho-1577305172.html
Президент Украины договорился о реставрации Караваджо из Одесского музея
Реставрация картины Микеланджело Караваджо "Взятие Христа под стражу, или поцелуй Иуды", украденной в 2008 году, закончится в сентябре 2021 года, заявили в... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:57
2020-09-16T11:11
культура
новости культуры
выставки
музеи
микеланджело меризи да караваджо
владимир зеленский
одесса
украина
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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости.</strong> Реставрация картины Микеланджело Караваджо "Взятие Христа под стражу, или поцелуй Иуды", украденной в 2008 году, закончится в сентябре 2021 года, заявили в пресс-службе Одесского музея западного и восточного искусства.По информации пресс-службы музея, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу встретился с директором Одесского музея западного и восточного искусства Игорем Пороником. Пороник пожаловался главе государства, что реставрационные работы над картиной идут уже третий год. По словам пресс-службы, после разговора Зеленский позвонил министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко и попросил его способствовать завершению работ по реставрации полотна к сентябрю 2021 года."Картина "Взятие Христа под стражу" Караваджо будет отреставрирована до 29 сентября 2021 года… Ведь именно тогда мир будет отмечать 450-летие со дня рождения Караваджо, в связи с чем будет уделено пристальное внимание его творчеству и сохранности его произведений. И если ситуация с картиной не изменится к лучшему (не будет отреставрирована и возвращена в родной музей), это негативно скажется на имидже нашей страны", - говорится в заявлении на странице музея в Facebook.Картину Микеланджело Караваджо "Взятие Христа под стражу, или поцелуй Иуды" в июле 2008 года похитили из "Музея западноевропейского и восточного искусства" в Одессе, в июне 2010 года полотно обнаружили в Берлине, а в конце августа Германия передала Украине эту картину. Суд над подозреваемыми в краже продолжается и сейчас. Картина имеет статус вещественного доказательства и находится на ответственном хранении в Национальном научно-исследовательском реставрационном центре Украины в Киеве, где уже третий год ведется его восстановление.
https://ria.ru/20200629/1573639846.html
одесса
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новости культуры, выставки, музеи, микеланджело меризи да караваджо, владимир зеленский, одесса, украина

Президент Украины договорился о реставрации Караваджо из Одесского музея

10:57 16.09.2020 (обновлено: 11:11 16.09.2020)
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© Фото : Предоставлено Одесским музеем западного и восточного искусстваМикеланджело да Караваджо "Взятие Христа под стражу, или поцелуй Иуды"
Микеланджело да Караваджо Взятие Христа под стражу, или поцелуй Иуды - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : Предоставлено Одесским музеем западного и восточного искусства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Реставрация картины Микеланджело Караваджо "Взятие Христа под стражу, или поцелуй Иуды", украденной в 2008 году, закончится в сентябре 2021 года, заявили в пресс-службе Одесского музея западного и восточного искусства.
По информации пресс-службы музея, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу встретился с директором Одесского музея западного и восточного искусства Игорем Пороником.
Пороник пожаловался главе государства, что реставрационные работы над картиной идут уже третий год. По словам пресс-службы, после разговора Зеленский позвонил министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко и попросил его способствовать завершению работ по реставрации полотна к сентябрю 2021 года.
"Картина "Взятие Христа под стражу" Караваджо будет отреставрирована до 29 сентября 2021 года… Ведь именно тогда мир будет отмечать 450-летие со дня рождения Караваджо, в связи с чем будет уделено пристальное внимание его творчеству и сохранности его произведений. И если ситуация с картиной не изменится к лучшему (не будет отреставрирована и возвращена в родной музей), это негативно скажется на имидже нашей страны", - говорится в заявлении на странице музея в Facebook.
Картину Микеланджело Караваджо "Взятие Христа под стражу, или поцелуй Иуды" в июле 2008 года похитили из "Музея западноевропейского и восточного искусства" в Одессе, в июне 2010 года полотно обнаружили в Берлине, а в конце августа Германия передала Украине эту картину. Суд над подозреваемыми в краже продолжается и сейчас. Картина имеет статус вещественного доказательства и находится на ответственном хранении в Национальном научно-исследовательском реставрационном центре Украины в Киеве, где уже третий год ведется его восстановление.
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КультураНовости культурыВыставкиМузеиМикеланджело Меризи да КараваджоВладимир ЗеленскийОдессаУкраина
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