https://ria.ru/20200916/karavadzho-1577305172.html

Президент Украины договорился о реставрации Караваджо из Одесского музея

Реставрация картины Микеланджело Караваджо "Взятие Христа под стражу, или поцелуй Иуды", украденной в 2008 году, закончится в сентябре 2021 года, заявили в... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T10:57

2020-09-16T10:57

2020-09-16T11:11

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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости.</strong> Реставрация картины Микеланджело Караваджо "Взятие Христа под стражу, или поцелуй Иуды", украденной в 2008 году, закончится в сентябре 2021 года, заявили в пресс-службе Одесского музея западного и восточного искусства.По информации пресс-службы музея, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу встретился с директором Одесского музея западного и восточного искусства Игорем Пороником. Пороник пожаловался главе государства, что реставрационные работы над картиной идут уже третий год. По словам пресс-службы, после разговора Зеленский позвонил министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко и попросил его способствовать завершению работ по реставрации полотна к сентябрю 2021 года."Картина "Взятие Христа под стражу" Караваджо будет отреставрирована до 29 сентября 2021 года… Ведь именно тогда мир будет отмечать 450-летие со дня рождения Караваджо, в связи с чем будет уделено пристальное внимание его творчеству и сохранности его произведений. И если ситуация с картиной не изменится к лучшему (не будет отреставрирована и возвращена в родной музей), это негативно скажется на имидже нашей страны", - говорится в заявлении на странице музея в Facebook.Картину Микеланджело Караваджо "Взятие Христа под стражу, или поцелуй Иуды" в июле 2008 года похитили из "Музея западноевропейского и восточного искусства" в Одессе, в июне 2010 года полотно обнаружили в Берлине, а в конце августа Германия передала Украине эту картину. Суд над подозреваемыми в краже продолжается и сейчас. Картина имеет статус вещественного доказательства и находится на ответственном хранении в Национальном научно-исследовательском реставрационном центре Украины в Киеве, где уже третий год ведется его восстановление.

https://ria.ru/20200629/1573639846.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, музеи, микеланджело меризи да караваджо, владимир зеленский, одесса, украина