https://ria.ru/20200916/kamery-1577309108.html

На Кубани установят 446 камер фотовидеофиксации в рамках нацпроекта

На территории Краснодарского края в текущем году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет установлено 446 видеокамер, сообщает РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T12:01

2020-09-16T12:01

2020-09-16T12:01

краснодарский край

краснодар

краснодарский край

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости.</strong> На территории <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> в текущем году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет установлено 446 видеокамер, сообщает администрация региона."В результате реализации мероприятий, предусмотренных национальным проектом, смертность по Краснодарскому краю от ДТП должна снизиться в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего 5,43 человек на 100 тысяч населения к 2024 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что повышение безопасности движения – одна из основных целей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"."В этом году в крае линии электроосвещения появятся еще на 50 километров дорог, в районе улицы Средней в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a> планируется строительство надземного пешеходного перехода. Также в текущем году запланировано установить 446 камер фотовидеофиксации", - отметили в ведомстве.Уточняется, что в регионе проводится комплексная работа по строительству, реконструкции, капремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Помимо обустройства ограждений, разметки, предусматривается дополнительное освещение трасс и тротуаров, а также установка камер фотовидеофиксации нарушителей ПДД.Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в ДТП закупается медоборудование, разработаны занятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма в учебных заведениях, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения.

https://ria.ru/20200910/razvitie-1577046632.html

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краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, краснодарский край, общество