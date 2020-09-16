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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200916/kadyrov-1577306919.html
Кадыров не признал чеченцами помывших обувь в источнике при храме
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мужчины, которые помыли ботинки в калининградской часовне, — не чеченцы. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:29
2020-09-16T11:29
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
рамзан кадыров
калининград
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> заявил, что мужчины, которые помыли ботинки в калининградской часовне, — не чеченцы.Инцидент произошел в часовне в честь иконы Божьей матери в центре <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a>. Несколько молодых мужчин помыли обувь в "Живоносном источнике". Они сняли этот процесс на видео и выложили ролик в интернет. В ответ они получили массу гневных комментариев с осуждением их поступка.В понедельник один из мужчин записал и выложил в соцсети "ВКонтакте" видеообращение к калининградцам, где извинился за произошедшее.Кадыров подчеркнул в своем <a href="https://t.me/RKadyrov_95/997" target="_blank">Telegram</a>-канале, что это никого из верующих не может оставить равнодушным.По его словам, событию в СМИ и блогосфере придали национальный колорит и назвали этих мужчин чеченцами.Глава Чечни подчеркнул, что нарушитель порядка или закона не может быть представителем какой-либо национальности "по элементарной причине, что действует он не в рамках интереса народа".Кадыров назвал человека, который допускает подобное, "просто отдельно взятой личностью".Комментарий епархииКалининградская епархия <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a> рассчитывает, что лица, которые помыли обувь в источнике, последуют примеру своего товарища и извинятся за свои действия.Собеседник агентства отметил, что правоохранительные органы проводят соответствующие процессуальные действия.После инцидента краны в источнике часовни перекрыли, их будут открывать по церковным праздникам, добавили в епархии.
https://ria.ru/20170919/1505086414.html
https://ria.ru/20181011/1530415406.html
Как он определил что это не чеченцы ? Просто прикрывает , опять ведь извиняться надо будет.
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калининград
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, рамзан кадыров, калининград, общество

Кадыров не признал чеченцами помывших обувь в источнике при храме

11:29 16.09.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мужчины, которые помыли ботинки в калининградской часовне, — не чеченцы.
Инцидент произошел в часовне в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда. Несколько молодых мужчин помыли обувь в "Живоносном источнике". Они сняли этот процесс на видео и выложили ролик в интернет. В ответ они получили массу гневных комментариев с осуждением их поступка.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.09.2017
19 сентября 2017, 17:05Религия и мировоззрение
Кадыров осудил видео, на котором мусульманин бьет по лицу буддиста
В понедельник один из мужчин записал и выложил в соцсети "ВКонтакте" видеообращение к калининградцам, где извинился за произошедшее.
Кадыров подчеркнул в своем Telegram-канале, что это никого из верующих не может оставить равнодушным.
"Произошедшее не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности у участников инцидента", — указал он.
По его словам, событию в СМИ и блогосфере придали национальный колорит и назвали этих мужчин чеченцами.
"В итоге, как выявила инициированная мною проверка, ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения", — отметил Кадыров.
Извинения чеченца, просившего бутылку в мужчину - РИА Новости, 1920, 11.10.2018
11 октября 2018, 11:05
Разозливший Кадырова чеченец извинился за свою выходку
Глава Чечни подчеркнул, что нарушитель порядка или закона не может быть представителем какой-либо национальности "по элементарной причине, что действует он не в рамках интереса народа".
Кадыров назвал человека, который допускает подобное, "просто отдельно взятой личностью".
"Понятно, что человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае - он нелюдь без религии и национальности, который непременно должен понести предусмотренное законом наказание", — сделал вывод глава Чеченской Республики.

Комментарий епархии

Калининградская епархия РПЦ рассчитывает, что лица, которые помыли обувь в источнике, последуют примеру своего товарища и извинятся за свои действия.
"Мы хотели бы, чтобы и остальные участники присоединились к извинениям, и надеемся, что они впредь будут уважительно относиться к культурным, религиозным и историческим ценностям, потому что такое поведение недопустимо", — сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.
Собеседник агентства отметил, что правоохранительные органы проводят соответствующие процессуальные действия.
После инцидента краны в источнике часовни перекрыли, их будут открывать по церковным праздникам, добавили в епархии.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРамзан КадыровКалининградОбщество
Популярные комментарии
Как он определил что это не чеченцы ? Просто прикрывает , опять ведь извиняться надо будет.
16 сентября, 12:15
Двадцатый трестДвадцатый трест
520102
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