https://ria.ru/20200916/kadyrov-1577306919.html

Кадыров не признал чеченцами помывших обувь в источнике при храме

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мужчины, которые помыли ботинки в калининградской часовне, — не чеченцы. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:29

2020-09-16T11:29

2020-09-16T11:29

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

рамзан кадыров

калининград

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> заявил, что мужчины, которые помыли ботинки в калининградской часовне, — не чеченцы.Инцидент произошел в часовне в честь иконы Божьей матери в центре <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a>. Несколько молодых мужчин помыли обувь в "Живоносном источнике". Они сняли этот процесс на видео и выложили ролик в интернет. В ответ они получили массу гневных комментариев с осуждением их поступка.В понедельник один из мужчин записал и выложил в соцсети "ВКонтакте" видеообращение к калининградцам, где извинился за произошедшее.Кадыров подчеркнул в своем <a href="https://t.me/RKadyrov_95/997" target="_blank">Telegram</a>-канале, что это никого из верующих не может оставить равнодушным.По его словам, событию в СМИ и блогосфере придали национальный колорит и назвали этих мужчин чеченцами.Глава Чечни подчеркнул, что нарушитель порядка или закона не может быть представителем какой-либо национальности "по элементарной причине, что действует он не в рамках интереса народа".Кадыров назвал человека, который допускает подобное, "просто отдельно взятой личностью".Комментарий епархииКалининградская епархия <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a> рассчитывает, что лица, которые помыли обувь в источнике, последуют примеру своего товарища и извинятся за свои действия.Собеседник агентства отметил, что правоохранительные органы проводят соответствующие процессуальные действия.После инцидента краны в источнике часовни перекрыли, их будут открывать по церковным праздникам, добавили в епархии.

https://ria.ru/20170919/1505086414.html

https://ria.ru/20181011/1530415406.html

Двадцатый трест Как он определил что это не чеченцы ? Просто прикрывает , опять ведь извиняться надо будет. 10

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калининград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, рамзан кадыров, калининград, общество