https://ria.ru/20200916/izolyatsiya-1577330691.html

В Европарламенте выступили за изоляцию России из-за ситуации с Навальным

Депутаты Европейского парламента призвали пересмотреть отношения с Россией и "продолжить ее изоляцию" на фоне случившегося с Алексеем Навальным. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:28

2020-09-16T16:28

2020-09-16T21:12

европарламент

россия

северный поток — 2

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

еврокомиссия

евросоюз

республика крым

политика

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 16 сен — РИА Новости</strong>. Депутаты <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_parlament" target="_blank">Европейского парламента</a> призвали пересмотреть отношения с Россией и "продолжить ее изоляцию" на фоне случившегося с Алексеем Навальным.Об этом говорится в тексте резолюции, опубликованной на сайте ЕП. Обсуждение документа проходит в среду и четверг. На четверг также назначено голосование по итогам работы пленарной сессии.Парламентарии предложили провести стратегическую переоценку отношений Европы и России, продолжить бойкотировать Москву на международных форумах (G7 и других), пересмотреть взаимодействие на различных платформах, а также начать международное расследование инцидента с Навальным при участии ЕС, <u><a href="https://ria.ru/organization_OON">ООН</a></u>, Совета Европы и <u><a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshhenij">ОЗХО</a></u>.Кроме того, в очередной раз прозвучал призыв прекратить сотрудничество по "Северному потоку — 2" и придерживаться так называемых пяти принципов.В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены должны руководствоваться в диалоге с Москвой. Они, в частности, включают: полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами России и Евросоюза.Двадцатого августа основателя ФБК Алексея Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a>, врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, официальные представители которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила несколько запросов с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.Глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст призвал правительство Германии предоставить российской стороне результаты всех обследований и экспертиз, связанных с состоянием россиянина, и подчеркнул, что немецкие власти не могут требовать от Москвы разъяснений и в то же время скрывать свои сведения.В начале недели Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он вышел из комы. Представители основателя ФБК заявили, что он хочет вернуться в Россию.

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577293136.html

АНДРЕЙ КОННИН Да нам самим уже пора снова железный занавес опускать, чтобы от этой чумной и вымирающей западной цивилизации оградиться. 562

Коля Моргунов ну и чему вы радуетесь, у них более 500 млн человек в ес, а у нас всего почти 150 + соседи который за нас впрягаться не будут + своих предателей пруд пруди - можно смеяться, а можно для начала поразмыслить к чему все идет. 473

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россия

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, россия, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, еврокомиссия, евросоюз, республика крым, политика