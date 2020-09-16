https://ria.ru/20200916/ipoteka-1577269896.html

Опасная ипотека: в США разглядели начало нового кризиса

Во втором квартале этого года американцы набрали жилищных кредитов на 1,1 триллиона долларов. Это абсолютный рекорд за 20 лет. Даже перед ипотечным крахом... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T08:00

2020-09-16T08:00

2020-09-16T09:11

федеральная резервная система сша

ипотека

сша

экономический кризис

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577298612_0:95:2729:1630_1400x0_80_0_0_fd6bb19a6f75881115dfa41a3e61ad04.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская.</strong> Во втором квартале этого года американцы набрали жилищных кредитов на 1,1 триллиона долларов. Это абсолютный рекорд за 20 лет. Даже перед ипотечным крахом 2007-го, обернувшимся глобальным финансовым кризисом, ничего подобного не наблюдалось. Насколько опасна сложившаяся ситуация — в материале РИА Новости. Бери большеПандемия и карантинные меры серьезно замедлили экономическую активность во всем мире. Сильнее всех пострадали США — во втором квартале американская экономика рухнула на небывалые 32,9 процента.На этом фоне немало удивил отчет одной из ведущих аналитических компаний Black Knight об ипотечных кредитах. Оказывается, этот рынок в стране расцвел именно в разгар эпидемии. Одна из главных причин — ультрамягкая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы. "Хотя действовали ограничения из-за пандемии, во втором квартале произошел бурный всплеск ипотечных кредитов из-за рекордно низких процентных ставок", — указывает глава Black Knight Data & Analytics Бен Грабоске.РефинансировалисьОгромный ипотечный долг американских заемщиков не может не вызывать опасения. Уже в 2019-м году он превысил уровень 2008-го, дойдя до 9,56 триллиона долларов. В апреле один из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs предупредил, что страну ждет цунами дефолтов по ипотеке. Из-за пандемии безработица взлетела почти до 15 процентов, не у дел остались 20,5 миллиона человек. Это почти вдвое больше, чем за весь финансовый кризис 2007-2009 годов. И банки готовились к самой крупной в истории волне просрочек по платежам.Но сверхнизкие ставки позволили рефинансироваться. По данным Black Knight, объем рефинсированных ипотечных кредитов за квартал вырос на 60 процентов и на 200 — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.С начала года ставка по 30-летним ипотечным займам снизилась на полпроцента, до абсолютного минимума. По оценкам Black Knight, большинство заемщиков именно этим и воспользовались для уменьшения ежемесячных платежей.Есть ли рискКроме того, в отличие от 2007 года, цены на жилье в США растут и обвала не предвидится. "Домовладельцы располагают рекордным собственным капиталом. Перед предыдущим кризисом субстандартного кредитования стоимость домов резко упала, и миллионы заемщиков оказались в сложном положении — они задолжали больше, чем стоили их дома", — говорит Санджив Дас, генеральный директор Caliber Home Loans.Так, во время рецессии 1990-х жилье в США подешевело на десять процентов, и в три раза — после кризиса 2008-2009 годов. Сейчас же, в условиях беспрецедентного падения ВВП и рекордной безработицы, цены на недвижимость идут вверх. В мае они были на 4,3 процента выше, чем годом ранее, и темпы роста не намного ниже среднего показателя. Экономисты это объясняют ужесточением финансового регулирования. Доля ипотечных кредитов, предоставленных заемщикам с очень низким кредитным рейтингом, в два раза меньше, чем в 2007-м. Плюс помогла солидная "коронавирусная поддержка" населению от властей: и пособия по безработице, и дополнительные выплаты. Экономисты не исключают, что в результате рост совокупного дохода американских домохозяйств в этом году будет примерно таким же, как и в прошлом.Наконец, перегрева ипотечного рынка не допустит Федрезерв — регулятор выкупит соответствующие ценные бумаги, если это потребуется, добавляет портфельный управляющий QBF Турал Гадирли. Если Федрезерв готов приобретать облигации с "мусорным" рейтингом, то тем более он это сделает с ипотечными бумагами и пулами, обеспеченными недвижимостью.

https://ria.ru/20200804/1575326348.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200614/1572918230.html

2

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная резервная система сша, ипотека, сша, экономический кризис, экономика