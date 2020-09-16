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https://ria.ru/20200916/ipoteka-1577269896.html
Опасная ипотека: в США разглядели начало нового кризиса
Во втором квартале этого года американцы набрали жилищных кредитов на 1,1 триллиона долларов. Это абсолютный рекорд за 20 лет. Даже перед ипотечным крахом... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T08:00
2020-09-16T09:11
федеральная резервная система сша
ипотека
сша
экономический кризис
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская.</strong> Во втором квартале этого года американцы набрали жилищных кредитов на 1,1 триллиона долларов. Это абсолютный рекорд за 20 лет. Даже перед ипотечным крахом 2007-го, обернувшимся глобальным финансовым кризисом, ничего подобного не наблюдалось. Насколько опасна сложившаяся ситуация — в материале РИА Новости. Бери большеПандемия и карантинные меры серьезно замедлили экономическую активность во всем мире. Сильнее всех пострадали США — во втором квартале американская экономика рухнула на небывалые 32,9 процента.На этом фоне немало удивил отчет одной из ведущих аналитических компаний Black Knight об ипотечных кредитах. Оказывается, этот рынок в стране расцвел именно в разгар эпидемии. Одна из главных причин — ультрамягкая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы. "Хотя действовали ограничения из-за пандемии, во втором квартале произошел бурный всплеск ипотечных кредитов из-за рекордно низких процентных ставок", — указывает глава Black Knight Data &amp; Analytics Бен Грабоске.РефинансировалисьОгромный ипотечный долг американских заемщиков не может не вызывать опасения. Уже в 2019-м году он превысил уровень 2008-го, дойдя до 9,56 триллиона долларов. В апреле один из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs предупредил, что страну ждет цунами дефолтов по ипотеке. Из-за пандемии безработица взлетела почти до 15 процентов, не у дел остались 20,5 миллиона человек. Это почти вдвое больше, чем за весь финансовый кризис 2007-2009 годов. И банки готовились к самой крупной в истории волне просрочек по платежам.Но сверхнизкие ставки позволили рефинансироваться. По данным Black Knight, объем рефинсированных ипотечных кредитов за квартал вырос на 60 процентов и на 200 — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.С начала года ставка по 30-летним ипотечным займам снизилась на полпроцента, до абсолютного минимума. По оценкам Black Knight, большинство заемщиков именно этим и воспользовались для уменьшения ежемесячных платежей.Есть ли рискКроме того, в отличие от 2007 года, цены на жилье в США растут и обвала не предвидится. "Домовладельцы располагают рекордным собственным капиталом. Перед предыдущим кризисом субстандартного кредитования стоимость домов резко упала, и миллионы заемщиков оказались в сложном положении — они задолжали больше, чем стоили их дома", — говорит Санджив Дас, генеральный директор Caliber Home Loans.Так, во время рецессии 1990-х жилье в США подешевело на десять процентов, и в три раза — после кризиса 2008-2009 годов. Сейчас же, в условиях беспрецедентного падения ВВП и рекордной безработицы, цены на недвижимость идут вверх. В мае они были на 4,3 процента выше, чем годом ранее, и темпы роста не намного ниже среднего показателя. Экономисты это объясняют ужесточением финансового регулирования. Доля ипотечных кредитов, предоставленных заемщикам с очень низким кредитным рейтингом, в два раза меньше, чем в 2007-м. Плюс помогла солидная "коронавирусная поддержка" населению от властей: и пособия по безработице, и дополнительные выплаты. Экономисты не исключают, что в результате рост совокупного дохода американских домохозяйств в этом году будет примерно таким же, как и в прошлом.Наконец, перегрева ипотечного рынка не допустит Федрезерв — регулятор выкупит соответствующие ценные бумаги, если это потребуется, добавляет портфельный управляющий QBF Турал Гадирли. Если Федрезерв готов приобретать облигации с "мусорным" рейтингом, то тем более он это сделает с ипотечными бумагами и пулами, обеспеченными недвижимостью.
https://ria.ru/20200804/1575326348.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200614/1572918230.html
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федеральная резервная система сша, ипотека, сша, экономический кризис, экономика

Опасная ипотека: в США разглядели начало нового кризиса

08:00 16.09.2020 (обновлено: 09:11 16.09.2020)
8450
© AP Photo / David ZalubowskiТабличка с объявлением о продаже дома в пригороде Денвера, штат Колорадо, США
Табличка с объявлением о продаже дома в пригороде Денвера, штат Колорадо, США - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / David Zalubowski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Во втором квартале этого года американцы набрали жилищных кредитов на 1,1 триллиона долларов. Это абсолютный рекорд за 20 лет. Даже перед ипотечным крахом 2007-го, обернувшимся глобальным финансовым кризисом, ничего подобного не наблюдалось. Насколько опасна сложившаяся ситуация — в материале РИА Новости.

Бери больше

Пандемия и карантинные меры серьезно замедлили экономическую активность во всем мире. Сильнее всех пострадали США — во втором квартале американская экономика рухнула на небывалые 32,9 процента.
На этом фоне немало удивил отчет одной из ведущих аналитических компаний Black Knight об ипотечных кредитах. Оказывается, этот рынок в стране расцвел именно в разгар эпидемии.

За три месяца американцы влезли в долги на 1,1 триллиона долларов. Это максимум за 20 лет — больше того, что было перед ипотечным крахом 2007 года. Почему банки с такой легкостью раздают деньги?

Одна из главных причин — ультрамягкая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы. "Хотя действовали ограничения из-за пандемии, во втором квартале произошел бурный всплеск ипотечных кредитов из-за рекордно низких процентных ставок", — указывает глава Black Knight Data & Analytics Бен Грабоске.
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Рефинансировались

Огромный ипотечный долг американских заемщиков не может не вызывать опасения. Уже в 2019-м году он превысил уровень 2008-го, дойдя до 9,56 триллиона долларов.
В апреле один из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs предупредил, что страну ждет цунами дефолтов по ипотеке. Из-за пандемии безработица взлетела почти до 15 процентов, не у дел остались 20,5 миллиона человек. Это почти вдвое больше, чем за весь финансовый кризис 2007-2009 годов. И банки готовились к самой крупной в истории волне просрочек по платежам.
Но сверхнизкие ставки позволили рефинансироваться. По данным Black Knight, объем рефинсированных ипотечных кредитов за квартал вырос на 60 процентов и на 200 — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Когда ставки упали до исторического минимума, домовладельцы "протестировали пределы возможностей кредиторов", отмечают аналитики. За квартал рефинансировали порядка 2,3 миллиона кредитов — максимум за 17 лет.

С начала года ставка по 30-летним ипотечным займам снизилась на полпроцента, до абсолютного минимума. По оценкам Black Knight, большинство заемщиков именно этим и воспользовались для уменьшения ежемесячных платежей.
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Есть ли риск

Кроме того, в отличие от 2007 года, цены на жилье в США растут и обвала не предвидится.
"Домовладельцы располагают рекордным собственным капиталом. Перед предыдущим кризисом субстандартного кредитования стоимость домов резко упала, и миллионы заемщиков оказались в сложном положении — они задолжали больше, чем стоили их дома", — говорит Санджив Дас, генеральный директор Caliber Home Loans.
Так, во время рецессии 1990-х жилье в США подешевело на десять процентов, и в три раза — после кризиса 2008-2009 годов. Сейчас же, в условиях беспрецедентного падения ВВП и рекордной безработицы, цены на недвижимость идут вверх. В мае они были на 4,3 процента выше, чем годом ранее, и темпы роста не намного ниже среднего показателя.
Экономисты это объясняют ужесточением финансового регулирования. Доля ипотечных кредитов, предоставленных заемщикам с очень низким кредитным рейтингом, в два раза меньше, чем в 2007-м. Плюс помогла солидная "коронавирусная поддержка" населению от властей: и пособия по безработице, и дополнительные выплаты. Экономисты не исключают, что в результате рост совокупного дохода американских домохозяйств в этом году будет примерно таким же, как и в прошлом.

При этом предложение на рынке ограничено — отчасти из-за усложнения земельного законодательства и снижения конкуренции в строительстве. Таким образом, у цен на недвижимость, похоже, есть прочный фундамент, делают вывод экономисты BofA Global, называя американский рынок жилья "яркой звездой восстановления экономики".

Наконец, перегрева ипотечного рынка не допустит Федрезерв — регулятор выкупит соответствующие ценные бумаги, если это потребуется, добавляет портфельный управляющий QBF Турал Гадирли. Если Федрезерв готов приобретать облигации с "мусорным" рейтингом, то тем более он это сделает с ипотечными бумагами и пулами, обеспеченными недвижимостью.
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Федеральная резервная система СШАИпотекаСШАЭкономический кризисЭкономика
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