https://ria.ru/20200916/intsident-1577345733.html

Религиовед высказался об инциденте с мытьем обуви в храме в Калининграде

Молодые люди, помывшие обувь в святом источнике в калининградской часовне, могли это сделать либо просто из-за хулиганских побуждений, либо с целью разжигания... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T19:31

2020-09-16T19:31

2020-09-16T20:20

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

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роман силантьев

рамзан кадыров

калининградская область

калининград

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Молодые люди, помывшие обувь в святом источнике в калининградской часовне, могли это сделать либо просто из-за хулиганских побуждений, либо с целью разжигания межрелигиозной розни, наказание им может быть вплоть до уголовного, считает директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед <a href="http://ria.ru/person_Roman_Silantev/" target="_blank" data-auto="true">Роман Силантьев</a>.Несколько дней назад молодые люди помыли ботинки в "Живоносном источнике" в часовне в честь иконы Божьей матери в центре <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a>, они сняли происходящее на видео и выложили ролик в интернет, получив массу гневных комментариев. В понедельник один из молодых людей, назвавшийся Расулом, записал видеообращение к калининградцам с извинениями. В калининградской епархии <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a> рассказали, что надеются на извинения от других участников инцидента."Это или "кровь молодая", или же они из ваххабитских общин. В первом случае они извинятся публично и получат соответствующие предостережения, может ограничиться штрафом, а во втором случае - могут и сесть. Если выяснится, что это было сделано сознательно, с целью разжигания розни - это статья", - сказал Силантьев.Санкция статьи "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих" УК РФ предусматривает до одного года лишения свободы.По мнению эксперта, будет несложно разобраться, откуда родом злоумышленники и "кто их так воспитал".Комментируя появившуюся информацию о том, что это были уроженцы Дагестана, собеседник агентства отметил, что он часто бывает в республике и "нормальные мусульмане там так себя не ведут". Эксперт не исключил, что подобному поведению молодые люди могли научиться в той общине, к которой они относятся в Калининграде. "Может быть, это связано с этим, их в общинах такому учат", - добавил Силантьев.Ранее в среду глава духовно-культурного центра мусульман <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> Ахмеджан Кадимагомедов извинился за поступок уроженцев Дагестана, уточнив, что все они являются уроженцами этой республики.В свою очередь, глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> в своем Telegram-канале написал, что это событие не может оставить равнодушным никого из верующих, и назвал произошедшее полным отсутствием нравственности у участников инцидента.По данным калининградской епархии, краны в источнике в часовне перекрыли, их будут открывать по церковным праздникам.

https://ria.ru/20200916/kaliningrad-1577338681.html

https://ria.ru/20200916/kadyrov-1577306919.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, роман силантьев, рамзан кадыров, калининградская область, калининград, общество