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https://ria.ru/20200916/gruzopotoki-1577347918.html
Лукашенко назвал условие переориентации грузопотоков на российские порты
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сообщил в Сочи президенту РФ Владимиру Путину о готовности Минска переориентировать свои грузопотоки с портов... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T20:09
2020-09-16T20:37
россия
прибалтика
александр лукашенко
владимир путин
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что сообщил в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> о готовности <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> переориентировать свои грузопотоки с портов Балтии на Россию, если будут схожие условия."Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер. Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно. Зная, что я еще не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на сей счет переговоры", - заявил Лукашенко на встрече с политическим активом. Его слова приводит <a href="https://sputnik.by/politics/20200916/1045697783/Lukashenko-rasskazal-o-chem-pochti-5-chasov-besedoval-s-Putinym-v-Sochi.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.
https://ria.ru/20200828/skvernyalis-1576447427.html
Еще не успел прийти в себя, а уже начал торговаться.
58
Продаст, такой союзник, при первом же послаблении.
57
14
россия
прибалтика
минск
белоруссия
РИА Новости
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россия, прибалтика, александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал условие переориентации грузопотоков на российские порты

20:09 16.09.2020 (обновлено: 20:37 16.09.2020)
6880
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сообщил в Сочи президенту РФ Владимиру Путину о готовности Минска переориентировать свои грузопотоки с портов Балтии на Россию, если будут схожие условия.
"Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер. Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно. Зная, что я еще не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на сей счет переговоры", - заявил Лукашенко на встрече с политическим активом. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Вид на Клайпедский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 17:58Протесты в Белоруссии
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
2263763846
Обсудить 14
РоссияПрибалтикаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Еще не успел прийти в себя, а уже начал торговаться.
16 сентября, 20:18
sizif8sizif8
5130103
Продаст, такой союзник, при первом же послаблении.
16 сентября, 20:31
Юрий БЮрий Б
4710405
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