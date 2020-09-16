https://ria.ru/20200916/gruzopotoki-1577347918.html

Лукашенко назвал условие переориентации грузопотоков на российские порты

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сообщил в Сочи президенту РФ Владимиру Путину о готовности Минска переориентировать свои грузопотоки с портов... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T20:09

2020-09-16T20:09

2020-09-16T20:37

россия

прибалтика

александр лукашенко

владимир путин

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что сообщил в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> о готовности <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> переориентировать свои грузопотоки с портов Балтии на Россию, если будут схожие условия."Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер. Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно. Зная, что я еще не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на сей счет переговоры", - заявил Лукашенко на встрече с политическим активом. Его слова приводит <a href="https://sputnik.by/politics/20200916/1045697783/Lukashenko-rasskazal-o-chem-pochti-5-chasov-besedoval-s-Putinym-v-Sochi.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.

https://ria.ru/20200828/skvernyalis-1576447427.html

sizif8 Еще не успел прийти в себя, а уже начал торговаться. 58

Юрий Б Продаст, такой союзник, при первом же послаблении. 57

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россия

прибалтика

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, прибалтика, александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия, в мире