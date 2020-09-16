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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200916/golosovanie-1577336979.html
Четкой позиции по переносу Единого дня голосования нет, заявил Песков
Четкой позиции по поводу переноса Единого дня голосования нет, вопрос обсуждается на экспертном уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:33
2020-09-16T17:33
единый день голосования — 2020
элла памфилова
дмитрий песков
политика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Четкой позиции по поводу переноса Единого дня голосования нет, вопрос обсуждается на экспертном уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Четкой позиции нет. Это обсуждается на уровне экспертов", - сказал Песков.По решению ЦИК в сентябре этого года отдать свой голос можно было не только в единый день голосования 13 сентября, но и в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.Глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> сообщила, что проблема сочетания трехдневного голосования с учебным процессом требует системного решения, которым может стать перенос единого дня голосования и синхронизация его со школьными каникулами либо выведение участков с территории школ. Также она предложила апрель в качестве оптимального месяца для единого дня голосования.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577212554.html
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элла памфилова, дмитрий песков, политика

Четкой позиции по переносу Единого дня голосования нет, заявил Песков

17:33 16.09.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Четкой позиции по поводу переноса Единого дня голосования нет, вопрос обсуждается на экспертном уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Четкой позиции нет. Это обсуждается на уровне экспертов", - сказал Песков.
По решению ЦИК в сентябре этого года отдать свой голос можно было не только в единый день голосования 13 сентября, но и в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что проблема сочетания трехдневного голосования с учебным процессом требует системного решения, которым может стать перенос единого дня голосования и синхронизация его со школьными каникулами либо выведение участков с территории школ. Также она предложила апрель в качестве оптимального месяца для единого дня голосования.
Брифинг председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой о предварительных итогах голосования - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 14:38Единый день голосования — 2020
Памфилова оценила запрос на электронное голосование
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