https://ria.ru/20200916/golosovanie-1577336979.html

Четкой позиции по переносу Единого дня голосования нет, заявил Песков

Четкой позиции по поводу переноса Единого дня голосования нет, вопрос обсуждается на экспертном уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T17:33

2020-09-16T17:33

2020-09-16T17:33

единый день голосования — 2020

элла памфилова

дмитрий песков

политика

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Четкой позиции по поводу переноса Единого дня голосования нет, вопрос обсуждается на экспертном уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Четкой позиции нет. Это обсуждается на уровне экспертов", - сказал Песков.По решению ЦИК в сентябре этого года отдать свой голос можно было не только в единый день голосования 13 сентября, но и в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.Глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> сообщила, что проблема сочетания трехдневного голосования с учебным процессом требует системного решения, которым может стать перенос единого дня голосования и синхронизация его со школьными каникулами либо выведение участков с территории школ. Также она предложила апрель в качестве оптимального месяца для единого дня голосования.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577212554.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, дмитрий песков, политика