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https://ria.ru/20200916/germaniya-1577322577.html
В Германии получили новый запрос о правовой помощи от России
Минюст ФРГ подтвердил, что получил от Генпрокуратуры РФ новый запрос о правовой помощи в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным, он проверяется, заявил РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:00
2020-09-16T15:00
госпитализация алексея навального
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости.</strong> Минюст ФРГ подтвердил, что получил от <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ новый запрос о правовой помощи в связи с ситуацией с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, он проверяется, заявил на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> представитель министерства."Могу подтвердить, позавчера вечером, то есть, 14 сентября генпрокуратура обратилась со вторым запросом о правовой помощи в федеральное ведомство по вопросам юстиции, этот второй запрос проверяется", - заявил он.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577293136.html
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире

В Германии получили новый запрос о правовой помощи от России

15:00 16.09.2020
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© AP Photo / Markus SchreiberПолицейские у клиники Шарите в Берлине
Полицейские у клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
Полицейские у клиники Шарите в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Минюст ФРГ подтвердил, что получил от Генпрокуратуры РФ новый запрос о правовой помощи в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным, он проверяется, заявил на брифинге в Берлине представитель министерства.
"Могу подтвердить, позавчера вечером, то есть, 14 сентября генпрокуратура обратилась со вторым запросом о правовой помощи в федеральное ведомство по вопросам юстиции, этот второй запрос проверяется", - заявил он.
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 08:00
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 01:03
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)В мире
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