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https://ria.ru/20200916/gazoprovod-1577337626.html
Песков ответил на опасения по поводу реализации "Северного потока — 2"
Реализация проекта "Северный поток — 2" не была главной темой на встрече президента РФ Владимира Путина и главы "Газпрома" Алексея Миллера в среду, обсуждались... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:39
2020-09-16T17:49
северный поток — 2
алексей миллер
газпром
алексей навальный
ангела меркель
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Реализация проекта "Северный поток — 2" не была главной темой на встрече президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> и главы "Газпрома" <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Miller" target="_blank">Алексея Миллера</a> в среду, обсуждались другие вопросы, которые в основном касались внутренних дел, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Сегодня, насколько я знаю, это не было главной темой. В основном говорили о внутренних делах, инвестпрограммах "Газпрома", внутренняя газификация. Больше концентрировались по конкретной работе по нитке через Монголию", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее канцлер ФРГ <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северного потока — 2</a>" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток — 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.В Кремле ранее уже призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу, и в первую очередь Германии.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "<a href="https://ria.ru/organization_Gazprom" target="_blank">Газпромом</a>". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
https://ria.ru/20200916/sdelka-1577312845.html
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северный поток — 2, алексей миллер, газпром, алексей навальный, ангела меркель, владимир путин, политика

Песков ответил на опасения по поводу реализации "Северного потока — 2"

17:39 16.09.2020 (обновлено: 17:49 16.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Реализация проекта "Северный поток — 2" не была главной темой на встрече президента РФ Владимира Путина и главы "Газпрома" Алексея Миллера в среду, обсуждались другие вопросы, которые в основном касались внутренних дел, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня, насколько я знаю, это не было главной темой. В основном говорили о внутренних делах, инвестпрограммах "Газпрома", внутренняя газификация. Больше концентрировались по конкретной работе по нитке через Монголию", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя опасения по реализации "Северного потока — 2", он отметил, что в Кремле недоумевают, "почему какие-то ситуации связывают с экономически целесообразными коммерческими проектами". "Мы недоумеваем, категорически не согласны", - сказал Песков.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток — 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.
В Кремле ранее уже призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу, и в первую очередь Германии.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
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