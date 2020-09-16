https://ria.ru/20200916/gazoprovod-1577337626.html

Песков ответил на опасения по поводу реализации "Северного потока — 2"

Реализация проекта "Северный поток — 2" не была главной темой на встрече президента РФ Владимира Путина и главы "Газпрома" Алексея Миллера в среду, обсуждались... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T17:39

2020-09-16T17:39

2020-09-16T17:49

северный поток — 2

алексей миллер

газпром

алексей навальный

ангела меркель

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Реализация проекта "Северный поток — 2" не была главной темой на встрече президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> и главы "Газпрома" <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Miller" target="_blank">Алексея Миллера</a> в среду, обсуждались другие вопросы, которые в основном касались внутренних дел, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Сегодня, насколько я знаю, это не было главной темой. В основном говорили о внутренних делах, инвестпрограммах "Газпрома", внутренняя газификация. Больше концентрировались по конкретной работе по нитке через Монголию", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее канцлер ФРГ <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северного потока — 2</a>" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток — 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.В Кремле ранее уже призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу, и в первую очередь Германии.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "<a href="https://ria.ru/organization_Gazprom" target="_blank">Газпромом</a>". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

https://ria.ru/20200916/sdelka-1577312845.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, алексей миллер, газпром, алексей навальный, ангела меркель, владимир путин, политика