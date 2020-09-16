Песков ответил на опасения по поводу реализации "Северного потока — 2"
17:39 16.09.2020 (обновлено: 17:49 16.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Реализация проекта "Северный поток — 2" не была главной темой на встрече президента РФ Владимира Путина и главы "Газпрома" Алексея Миллера в среду, обсуждались другие вопросы, которые в основном касались внутренних дел, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня, насколько я знаю, это не было главной темой. В основном говорили о внутренних делах, инвестпрограммах "Газпрома", внутренняя газификация. Больше концентрировались по конкретной работе по нитке через Монголию", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Комментируя опасения по реализации "Северного потока — 2", он отметил, что в Кремле недоумевают, "почему какие-то ситуации связывают с экономически целесообразными коммерческими проектами". "Мы недоумеваем, категорически не согласны", - сказал Песков.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток — 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.
В Кремле ранее уже призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу, и в первую очередь Германии.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.