https://ria.ru/20200916/gazifikatsiya-1577304637.html

Верхневолжье ждет увеличение объемов газификации

Масштабы газификации Тверской области будут увеличены - об этом договорились власти Верхневолжья и Газпром. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T10:44

2020-09-16T10:44

2020-09-16T10:44

тверская область

игорь руденя

газпром

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<strong>ТВЕРЬ, 16 сен - РИА Новости</strong>. Масштабы газификации Тверской области будут увеличены - об этом договорились власти Верхневолжья и Газпром.По словам Маркелова, в ближайшее время будет подписана программа на 2021-2025 годы, которая даст старт новому витку газификации Тверской области. "На эти цели направим значительные средства – гораздо больше, чем в предыдущие годы. Будут газифицированы как крупные, так и небольшие населенные пункты", – сказал представитель Газпрома, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства. По итогам 2019 года Верхневолжье по уровню газификации с показателем в 66,1 % занимало лишь 16 место среди регионов ЦФО. 13 районов на северо-западе и юго-востоке области до сих пор живут и работают без сетевого голубого топлива. К концу этого года планируется повышение уровня газификации Верхневолжья до 67,5%

https://ria.ru/20200908/molodezh-1576936721.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, газпром