https://ria.ru/20200916/gazifikatsiya-1577304637.html
Верхневолжье ждет увеличение объемов газификации
Масштабы газификации Тверской области будут увеличены - об этом договорились власти Верхневолжья и Газпром. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:44
2020-09-16T10:44
2020-09-16T10:44
тверская область
игорь руденя
газпром
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<strong>ТВЕРЬ, 16 сен - РИА Новости</strong>. Масштабы газификации Тверской области будут увеличены - об этом договорились власти Верхневолжья и Газпром.По словам Маркелова, в ближайшее время будет подписана программа на 2021-2025 годы, которая даст старт новому витку газификации Тверской области. "На эти цели направим значительные средства – гораздо больше, чем в предыдущие годы. Будут газифицированы как крупные, так и небольшие населенные пункты", – сказал представитель Газпрома, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства. По итогам 2019 года Верхневолжье по уровню газификации с показателем в 66,1 % занимало лишь 16 место среди регионов ЦФО. 13 районов на северо-западе и юго-востоке области до сих пор живут и работают без сетевого голубого топлива. К концу этого года планируется повышение уровня газификации Верхневолжья до 67,5%
https://ria.ru/20200908/molodezh-1576936721.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, газпром
ТВЕРЬ, 16 сен - РИА Новости. Масштабы газификации Тверской области будут увеличены - об этом договорились власти Верхневолжья и Газпром.
"Мы пришли к соглашению – в Тверской области будут существенно увеличены объемы по программе газификации на 2021-2025 годы. Этот процесс с 2021 года получает серьезное развитие. Приоритеты для нас – ржевское, нелидовское направления, северо-восток, а также модернизация уже имеющейся газотранспортной системы", – сообщил журналистам губернатор области Игорь Руденя по итогам встречи с зампредом правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым.
По словам Маркелова, в ближайшее время будет подписана программа на 2021-2025 годы, которая даст старт новому витку газификации Тверской области.
"На эти цели направим значительные средства – гораздо больше, чем в предыдущие годы. Будут газифицированы как крупные, так и небольшие населенные пункты", – сказал представитель Газпрома, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.
По итогам 2019 года Верхневолжье по уровню газификации с показателем в 66,1 % занимало лишь 16 место среди регионов ЦФО. 13 районов на северо-западе и юго-востоке области до сих пор живут и работают без сетевого голубого топлива. К концу этого года планируется повышение уровня газификации Верхневолжья до 67,5%