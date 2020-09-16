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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200916/gavrilov-1577309756.html
В Госдуме поддержали проект, повышающий надзор за религиозными группами
Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на заседании в среду рекомендовал принять в первом чтении... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T12:16
2020-09-16T12:16
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
сергей гаврилов
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на заседании в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект, запрещающий возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности лицам, подозреваемым в финансировании терроризма, сообщили журналистам в пресс-службе комитета.Инициатива была внесена в Госдуму в июле этого года.По словам председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова, "законопроект позволит обеспечить прозрачность деятельности религиозных объединений и повысить эффективность реализации органами юстиции полномочий по осуществлению государственного надзора за деятельностью религиозных объединений"."Рассмотрение данного законопроекта в первом чтении запланировано на 22 сентября 2020 года", - добавил Гаврилов.
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новости - религия и мировоззрение, сергей гаврилов

В Госдуме поддержали проект, повышающий надзор за религиозными группами

12:16 16.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на заседании в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект, запрещающий возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности лицам, подозреваемым в финансировании терроризма, сообщили журналистам в пресс-службе комитета.
Инициатива была внесена в Госдуму в июле этого года.
По словам председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова, "законопроект позволит обеспечить прозрачность деятельности религиозных объединений и повысить эффективность реализации органами юстиции полномочий по осуществлению государственного надзора за деятельностью религиозных объединений".
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4 августа, 17:08Религия и мировоззрение
Далай-лама рассказал, зачем нужна религия
"Рассмотрение данного законопроекта в первом чтении запланировано на 22 сентября 2020 года", - добавил Гаврилов.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСергей Гаврилов
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