https://ria.ru/20200916/foto-1577348827.html

Появилось последнее фото "Тесака" перед смертью

"Московский Комсомолец" опубликовал последнюю прижизненную фотографию националиста Максима Марцинкевича ("Тесака"), который сегодня утром покончил с собой. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T20:46

2020-09-16T20:46

2020-09-16T20:46

следственный комитет россии (ск рф)

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

максим марцинкевич

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

челябинск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости</strong>. "Московский Комсомолец" опубликовал последнюю прижизненную фотографию националиста <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank">Максима Марцинкевича</a> ("Тесака"), который сегодня утром покончил с собой.По информации издания, черно-белый снимок был сделан 10 сентября в челябинском СИЗО.На фотографии заметно, что под левым глазом у "Тесака" темное пятно, похожее на синяк.Ранее стало известно, что Марцинкевич совершил суицид в одном из исправительных учреждений <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинска</a>. На место происшествия прибыли медработники, однако спасти мужчину не удалось.По факту смерти ФСИН начала внутреннюю проверку. Работники Следственного комитета и прокуратуры также устанавливают обстоятельства произошедшего. В декабре 2018 года суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.

https://ria.ru/20200916/razgovor-1577324013.html

Eugene Visotsky Его либо охрана пресовала, причём могли тупо изнасиловать и снять это на видео, после чего он и покончил с собой. Либо это могли зэки сделать, сотрудничающие с администрацией чтобы сломать волю и вынудить соблюдать тамошние порядки. Бесспорно одно - это либо убийство, либо доведение до самоубийства. 19

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челябинск

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), челябинск, происшествия