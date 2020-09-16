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Появилось последнее фото "Тесака" перед смертью
"Московский Комсомолец" опубликовал последнюю прижизненную фотографию националиста Максима Марцинкевича ("Тесака"), который сегодня утром покончил с собой. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T20:46
2020-09-16T20:46
следственный комитет россии (ск рф)
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
челябинск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости</strong>. "Московский Комсомолец" опубликовал последнюю прижизненную фотографию националиста <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank">Максима Марцинкевича</a> ("Тесака"), который сегодня утром покончил с собой.По информации издания, черно-белый снимок был сделан 10 сентября в челябинском СИЗО.На фотографии заметно, что под левым глазом у "Тесака" темное пятно, похожее на синяк.Ранее стало известно, что Марцинкевич совершил суицид в одном из исправительных учреждений <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинска</a>. На место происшествия прибыли медработники, однако спасти мужчину не удалось.По факту смерти ФСИН начала внутреннюю проверку. Работники Следственного комитета и прокуратуры также устанавливают обстоятельства произошедшего. В декабре 2018 года суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.
https://ria.ru/20200916/razgovor-1577324013.html
Его либо охрана пресовала, причём могли тупо изнасиловать и снять это на видео, после чего он и покончил с собой. Либо это могли зэки сделать, сотрудничающие с администрацией чтобы сломать волю и вынудить соблюдать тамошние порядки. Бесспорно одно - это либо убийство, либо доведение до самоубийства.
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следственный комитет россии (ск рф), смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), челябинск, происшествия

Появилось последнее фото "Тесака" перед смертью

20:46 16.09.2020
10174
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОглашение приговора Максиму Марцинкевичу
Оглашение приговора Максиму Марцинкевичу - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. "Московский Комсомолец" опубликовал последнюю прижизненную фотографию националиста Максима Марцинкевича ("Тесака"), который сегодня утром покончил с собой.
По информации издания, черно-белый снимок был сделан 10 сентября в челябинском СИЗО.
На фотографии заметно, что под левым глазом у "Тесака" темное пятно, похожее на синяк.
Ранее стало известно, что Марцинкевич совершил суицид в одном из исправительных учреждений Челябинска. На место происшествия прибыли медработники, однако спасти мужчину не удалось.
По факту смерти ФСИН начала внутреннюю проверку. Работники Следственного комитета и прокуратуры также устанавливают обстоятельства произошедшего.
В декабре 2018 года суд приговорил "Тесака" к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 15:21
Адвокат "Тесака" рассказал о последнем разговоре с ним
845131742
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Следственный комитет России (СК РФ)Смерть националиста Максима "Тесака" МарцинкевичаМаксим МарцинкевичФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЧелябинскПроисшествия
Популярные комментарии
Его либо охрана пресовала, причём могли тупо изнасиловать и снять это на видео, после чего он и покончил с собой. Либо это могли зэки сделать, сотрудничающие с администрацией чтобы сломать волю и вынудить соблюдать тамошние порядки. Бесспорно одно - это либо убийство, либо доведение до самоубийства.
16 сентября, 21:53
EVEugene Visotsky
1110205
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