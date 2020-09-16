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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200916/filaret-1577326755.html
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
Украинский раскольник Филарет Денисенко вылечился от коронавируса и чувствует себя хорошо, сообщила в среду пресс-служба его церковной структуры. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:47
2020-09-16T15:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
раскольник филарет ( денисенко)
коронавирусы
новости - религия и мировоззрение
воз
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 16 сен – РИА Новости.</strong> Украинский раскольник <a href="https://ria.ru/person_Filaret_Denisenko/" target="_blank">Филарет</a> Денисенко вылечился от коронавируса и чувствует себя хорошо, сообщила в среду пресс-служба его церковной структуры.Ранее сообщалось, что у 91-летнего Денисенко обнаружен коронавирус, его госпитализировали. Позже у него диагностировали пневмонию."По милости Божией, Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет вылечился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен", - говорится в сообщении.Как отметили в церковной структуре Денисенко, он чувствует себя хорошо, выписан из больницы, и находится в своей резиденции. Раскольник продолжит совершать богослужения.Ранее минздрав <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> сообщил, что в стране зафиксированы 162 660 случаев инфицирования COVID-19, скончался 3 340 человек, 72 324 выздоровели.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 28,6 миллиона случаев заражения, более 917 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, раскольник филарет ( денисенко), коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, воз, украина, в мире

Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса

15:47 16.09.2020
182
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание синода Православной церкви Украины
Заседание синода Православной церкви Украины - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Украинский раскольник Филарет Денисенко вылечился от коронавируса и чувствует себя хорошо, сообщила в среду пресс-служба его церковной структуры.
Ранее сообщалось, что у 91-летнего Денисенко обнаружен коронавирус, его госпитализировали. Позже у него диагностировали пневмонию.
"По милости Божией, Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет вылечился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен", - говорится в сообщении.
Как отметили в церковной структуре Денисенко, он чувствует себя хорошо, выписан из больницы, и находится в своей резиденции. Раскольник продолжит совершать богослужения.
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19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 162 660 случаев инфицирования COVID-19, скончался 3 340 человек, 72 324 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 28,6 миллиона случаев заражения, более 917 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1700316
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Раскольник Филарет ( Денисенко)КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеВОЗУкраинаВ мире
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