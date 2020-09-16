https://ria.ru/20200916/falsifikat-1577326487.html
Жителей Подмосковья предупредили о фальсификате молочной продукции
Управление Роспотребнадзора по Московской области предупредило жителей региона о фальсифицированной молочной продукции, производимой предприятием ООО... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:53
2020-09-16T15:53
2020-09-16T15:53
новости подмосковья
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. Управление Роспотребнадзора по Московской области предупредило жителей региона о фальсифицированной молочной продукции, производимой предприятием ООО "Милкстаб", говорится на официальном сайте ведомства.Также в ходе проверки было установлено, что юридический адрес предприятия находится в Москве, а фактическое производство в городском округе <a href="https://ria.ru/location_Balashikha" target="_blank">Балашиха</a>."Продукция производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений, поэтому может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200916/shtraf-1577318935.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)