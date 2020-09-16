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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200916/falsifikat-1577326487.html
Жителей Подмосковья предупредили о фальсификате молочной продукции
Управление Роспотребнадзора по Московской области предупредило жителей региона о фальсифицированной молочной продукции, производимой предприятием ООО... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:53
2020-09-16T15:53
новости подмосковья
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. Управление Роспотребнадзора по Московской области предупредило жителей региона о фальсифицированной молочной продукции, производимой предприятием ООО "Милкстаб", говорится на официальном сайте ведомства.Также в ходе проверки было установлено, что юридический адрес предприятия находится в Москве, а фактическое производство в городском округе <a href="https://ria.ru/location_Balashikha" target="_blank">Балашиха</a>."Продукция производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений, поэтому может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200916/shtraf-1577318935.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Жителей Подмосковья предупредили о фальсификате молочной продукции

15:53 16.09.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПроведение лабораторных анализов качества и безопасности молочной продукции
Проведение лабораторных анализов качества и безопасности молочной продукции - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области предупредило жителей региона о фальсифицированной молочной продукции, производимой предприятием ООО "Милкстаб", говорится на официальном сайте ведомства.
"Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает, что в обороте выявлена фальсифицированная молочная продукция, производителем которой является ООО "Милкстаб". Продукция данного производителя не соответствует обязательным требованиям технических регламентов", - говорится в сообщении.
Также в ходе проверки было установлено, что юридический адрес предприятия находится в Москве, а фактическое производство в городском округе Балашиха.
"Продукция производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений, поэтому может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление", - добавляется в сообщении.
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Новости ПодмосковьяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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