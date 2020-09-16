https://ria.ru/20200916/falsifikat-1577326487.html

Жителей Подмосковья предупредили о фальсификате молочной продукции

Управление Роспотребнадзора по Московской области предупредило жителей региона о фальсифицированной молочной продукции, производимой предприятием ООО... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T15:53

2020-09-16T15:53

2020-09-16T15:53

новости подмосковья

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577327006_0:184:3313:2048_1400x0_80_0_0_7bb3dc28ba0133f0cc3e09fdd70c55f5.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. Управление Роспотребнадзора по Московской области предупредило жителей региона о фальсифицированной молочной продукции, производимой предприятием ООО "Милкстаб", говорится на официальном сайте ведомства.Также в ходе проверки было установлено, что юридический адрес предприятия находится в Москве, а фактическое производство в городском округе <a href="https://ria.ru/location_Balashikha" target="_blank">Балашиха</a>."Продукция производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений, поэтому может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20200916/shtraf-1577318935.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)