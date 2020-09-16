https://ria.ru/20200916/ekotsentr-1577545954.html

Экоцентр "Московский эколог" появится в детском морском центре в Москве

Экоцентр "Московский эколог" появится на территории детского морского центра имени Петра Великого в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T17:09

2020-09-16T17:09

2020-09-21T13:33

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Экоцентр "Московский эколог" появится на территории детского морского центра имени Петра Великого в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Столичные школьники смогут присоединиться к новым экологическим и патриотическим проектам. Московский центр "Патриот. Спорт" совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank" data-auto="true">Мосприродой</a> запустит для московских школьников ряд мероприятий экологической и патриотической направленности. А еще на территории детского морского центра имени Петра Великого до конца осени поставят на стоянку экоцентр на теплоходе "Московский эколог", - говорится в сообщении.Отмечается, что образовательные проекты будут нацелены на воспитание в ребятах и их родителях чувства ответственности и уважения к окружающему миру и своей стране. На борту теплохода будет работать исследовательский центр, в котором дети смогут присоединиться к экологической и научно-практической деятельности."Уникальный экоцентр "Московский эколог" — музей о воде и на воде создан на нижней палубе теплохода. Интерактивные информационные панели дополняют экспонаты музея. Никогда ранее водная артерия нашего города не выступала в роли отдельного исторического, культурного и географического объекта для изучения в музейном и эколого-просветительском пространстве. Кроме привычных сейчас для современных музейных территорий интерактивных информационных панелей, Музей Москвы-реки располагает уникальным игровым пространством — зоной виртуальной реальности", — цитируют в сообщении заместителя руководителя Мосприроды Веры Струковой.Уточняется, что экоцентр оснащен тренажером судовождения, который позволит ребятам получить навыки управления кораблем. Офицеры морского флота будут проводить занятия по основам морского дела и парусного мастерства, проводить совместные мероприятия патриотической, просветительской, экологической направленности на базе теплохода "Московский эколог".

https://ria.ru/20191123/1561506052.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, новости - экология, москва