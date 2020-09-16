https://ria.ru/20200916/ekonomika-1577319020.html

Российской экономике удалось пройти по тонкой грани, заявил Мишустин

Российской экономике во время пандемии, санкций и низких цен на нефть удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, весь комплекс мер по борьбе с... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:15

2020-09-16T14:15

2020-09-16T14:49

россия

михаил мишустин

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Российской экономике во время пандемии, санкций и низких цен на нефть удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, весь комплекс мер по борьбе с коронавирусом себя оправдал, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."К действующим против нашей страны санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски. В итоге нам удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, когда надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи безусловного выполнения всех социальных обязательств государства и выведения экономики на темпы роста и развития страны", - сказал он на заседании правительства.

https://ria.ru/20200916/ekonomika-1577312808.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, экономика