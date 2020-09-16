https://ria.ru/20200916/ekonomika-1577319020.html
Российской экономике удалось пройти по тонкой грани, заявил Мишустин
Российской экономике во время пандемии, санкций и низких цен на нефть удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, весь комплекс мер по борьбе с... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:15
2020-09-16T14:15
2020-09-16T14:49
россия
михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Российской экономике во время пандемии, санкций и низких цен на нефть удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, весь комплекс мер по борьбе с коронавирусом себя оправдал, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>."К действующим против нашей страны санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски. В итоге нам удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, когда надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи безусловного выполнения всех социальных обязательств государства и выведения экономики на темпы роста и развития страны", - сказал он на заседании правительства.
https://ria.ru/20200916/ekonomika-1577312808.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика