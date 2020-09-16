https://ria.ru/20200916/dzhinsy-1577294191.html

Какая одежда вредит вашему здоровью

Людям с заболеваниями ЖКТ не стоит носить джинсы с высокой талией и сильно обтягивающую одежду, рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог Нурия... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T04:04

2020-09-16T04:04

2020-09-16T12:10

россия

нурия дианова

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Людям с заболеваниями ЖКТ не стоит носить джинсы с высокой талией и сильно обтягивающую одежду, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200916/dzhinsy-1577269531.html">радио Sputnik</a> гастроэнтеролог <a href="http://ria.ru/person_nuriya-dianova/" target="_blank" data-auto="true">Нурия Дианова</a>.Джинсы с высокой талией могут подчеркивать фигуру, но вызовут дискомфорт при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Так, при обострении гастрита джинсы с высокой талией могут усилить боли, предупредила в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог Нурия Дианова.Дискомфорт могут вызывать и другие обтягивающие вещи, а также тугие пояса. "При эрозии, язвах и рефлюксах рекомендуется отказаться от тугих ремней и тугой одежды. Корсеты, очень обтягивающие блузки, платья-футляры, у мужчин одежда slim-size не дают пространства для движения живота. Сидеть в такой одежде сложнее, чем ходить", — рассказала радио Sputnik гастроэнтеролог.Заболевания ЖКТ в целом влияют на внешний вид человека, отметила эксперт."Люди, у которых есть заболевания ЖКТ, когда им плохо, чаще всего ходят в балахонистой одежде, типа over-size. Они обычно подавлены, очень отличаются внешним видом, не наряжаются, одежда у них свободная, легкая, не сдавливающая", — считает Нурия Дианова.

https://rsport.ria.ru/20200913/produkty-1577152091.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нурия дианова, здоровье - общество, общество