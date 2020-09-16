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Какая одежда вредит вашему здоровью
Людям с заболеваниями ЖКТ не стоит носить джинсы с высокой талией и сильно обтягивающую одежду, рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог Нурия... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T04:04
2020-09-16T12:10
россия
нурия дианова
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Людям с заболеваниями ЖКТ не стоит носить джинсы с высокой талией и сильно обтягивающую одежду, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200916/dzhinsy-1577269531.html">радио Sputnik</a> гастроэнтеролог <a href="http://ria.ru/person_nuriya-dianova/" target="_blank" data-auto="true">Нурия Дианова</a>.Джинсы с высокой талией могут подчеркивать фигуру, но вызовут дискомфорт при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Так, при обострении гастрита джинсы с высокой талией могут усилить боли, предупредила в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог Нурия Дианова.Дискомфорт могут вызывать и другие обтягивающие вещи, а также тугие пояса. "При эрозии, язвах и рефлюксах рекомендуется отказаться от тугих ремней и тугой одежды. Корсеты, очень обтягивающие блузки, платья-футляры, у мужчин одежда slim-size не дают пространства для движения живота. Сидеть в такой одежде сложнее, чем ходить", — рассказала радио Sputnik гастроэнтеролог.Заболевания ЖКТ в целом влияют на внешний вид человека, отметила эксперт."Люди, у которых есть заболевания ЖКТ, когда им плохо, чаще всего ходят в балахонистой одежде, типа over-size. Они обычно подавлены, очень отличаются внешним видом, не наряжаются, одежда у них свободная, легкая, не сдавливающая", — считает Нурия Дианова.
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россия, нурия дианова, здоровье - общество, общество

Какая одежда вредит вашему здоровью

04:04 16.09.2020 (обновлено: 12:10 16.09.2020)
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© Fotolia / IpicturesЖенские джинсы
Женские джинсы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Fotolia / Ipictures
Женские джинсы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Людям с заболеваниями ЖКТ не стоит носить джинсы с высокой талией и сильно обтягивающую одежду, рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Джинсы с высокой талией могут подчеркивать фигуру, но вызовут дискомфорт при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Так, при обострении гастрита джинсы с высокой талией могут усилить боли, предупредила в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог Нурия Дианова.

"Гастрит — это область талии, а высокие джинсы давят на уровне пупка. Если человек ходит, это не сильно влияет на состояние, но как только мы присаживаемся, происходит давление на эту область, внутрибрюшное давление повышается, соответственно, идет давление на желудок. Если в этот момент у человека обострение гастрита, то боли могут усиливаться. Если есть рефлюксная болезнь, высокие джинсы противопоказаны: у таких пациентов давление провоцирует сильнейшую изжогу", — предупредила Нурия Дианова.

Дискомфорт могут вызывать и другие обтягивающие вещи, а также тугие пояса.
"При эрозии, язвах и рефлюксах рекомендуется отказаться от тугих ремней и тугой одежды. Корсеты, очень обтягивающие блузки, платья-футляры, у мужчин одежда slim-size не дают пространства для движения живота. Сидеть в такой одежде сложнее, чем ходить", — рассказала радио Sputnik гастроэнтеролог.
Заболевания ЖКТ в целом влияют на внешний вид человека, отметила эксперт.
"Люди, у которых есть заболевания ЖКТ, когда им плохо, чаще всего ходят в балахонистой одежде, типа over-size. Они обычно подавлены, очень отличаются внешним видом, не наряжаются, одежда у них свободная, легкая, не сдавливающая", — считает Нурия Дианова.
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