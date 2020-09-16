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https://ria.ru/20200916/donbass-1577301771.html
В ДНР ответили на слова Зеленского о гуманитарной катастрофе в Донбассе
Мифами о Донбассе президент Украины Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание украинцев от ситуации внутри страны, считает депутат Народного совета... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:07
2020-09-16T10:31
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
киев
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости.</strong> Мифами о <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> пытается отвлечь внимание украинцев от ситуации внутри страны, считает депутат Народного совета самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> Олег Онопко.Ранее Зеленский заявил, что в ДНР и <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> могут возникнуть внутренние беспорядки из-за того, что, по его мнению, люди там живут хуже, чем на Украине. Он также выразил мнение, что на неподконтрольных <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территориях Донбасса наблюдается гуманитарная катастрофа из-за ситуации с коронавирусом."Владимир Зеленский в очередной раз пытается за счет лжи и манипуляций предстать в выгодном свете перед западными партнерами и украинцами, однако и это не поможет ему остановить падение его рейтинга. Растратив весь Фонд по борьбе с коронавирусом, президент Украины пытается отвлечь собственных граждан мифами о Донбассе. На самом деле ситуация диаметрально противоположная", — прокомментировал Онопко РИА Новости.По его словам, ситуация с COVID-19 в ДНР под контролем. При этом на украинской территории школы закрывают на карантин, больницы переполнены."Кроме того, мы расширяем рынки сбыта, несмотря на блокаду и военные действия. Восстанавливаем дома и инфраструктуру, развиваем экономику, промышленность, сельское хозяйство, угольную отрасль. В то же время на Украине ситуация практически во всех сферах близка к катастрофической и этот факт уже не могут скрыть даже самые пропагандистские каналы", — отметил депутат.По его мнению, заявления Зеленского "звучат не более как беспомощные оправдания политика, сознательно или по недомыслию разрушающего собственную страну".
https://ria.ru/20200910/donbass-1577042601.html
ЛДНР в состав РФ!
46
какого соседа?Украина суется в дела россии?
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луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
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луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, киев, в мире

В ДНР ответили на слова Зеленского о гуманитарной катастрофе в Донбассе

10:07 16.09.2020 (обновлено: 10:31 16.09.2020)
10756
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Мифами о Донбассе президент Украины Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание украинцев от ситуации внутри страны, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.
Ранее Зеленский заявил, что в ДНР и ЛНР могут возникнуть внутренние беспорядки из-за того, что, по его мнению, люди там живут хуже, чем на Украине. Он также выразил мнение, что на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса наблюдается гуманитарная катастрофа из-за ситуации с коронавирусом.
"Владимир Зеленский в очередной раз пытается за счет лжи и манипуляций предстать в выгодном свете перед западными партнерами и украинцами, однако и это не поможет ему остановить падение его рейтинга. Растратив весь Фонд по борьбе с коронавирусом, президент Украины пытается отвлечь собственных граждан мифами о Донбассе. На самом деле ситуация диаметрально противоположная", — прокомментировал Онопко РИА Новости.
По его словам, ситуация с COVID-19 в ДНР под контролем. При этом на украинской территории школы закрывают на карантин, больницы переполнены.
"Кроме того, мы расширяем рынки сбыта, несмотря на блокаду и военные действия. Восстанавливаем дома и инфраструктуру, развиваем экономику, промышленность, сельское хозяйство, угольную отрасль. В то же время на Украине ситуация практически во всех сферах близка к катастрофической и этот факт уже не могут скрыть даже самые пропагандистские каналы", — отметил депутат.
По его мнению, заявления Зеленского "звучат не более как беспомощные оправдания политика, сознательно или по недомыслию разрушающего собственную страну".
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Обсудить 4
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийКиевВ мире
Популярные комментарии
ЛДНР в состав РФ!
16 сентября, 11:17
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
4220002
какого соседа?Украина суется в дела россии?
16 сентября, 10:54
шnшпиён nik
2002016
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