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Шойгу приехал в Минск для обсуждения военного сотрудничества
Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла в Белоруссию с рабочим визитом, будут обсуждаться вопросы двустороннего... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:08
2020-09-16T11:55
россия
сергей шойгу
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Шойгу</a> прибыла в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> с рабочим визитом, будут обсуждаться вопросы двустороннего военного сотрудничества, сообщила в среду пресс-служба минобороны республики."В Минск с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского ведомства.В нем отмечается, что цель визита - обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Белоруссии и России.
https://ria.ru/20200915/makey-1577287160.html
Это хорошо. Знаковая поездка. Там, где наш Шойгу, чужие не ходят. И не пройдут. Так и будет.
168
"Не было бы счастья, да несчастье помогло." Провокации Запада и США подтолкнули две страны к активному сотрудничеству. Активизировались резко всесторонние связи. Получил Запад обратный эффект.
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россия
белоруссия
РИА Новости
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россия, сергей шойгу, белоруссия, в мире

Шойгу приехал в Минск для обсуждения военного сотрудничества

11:08 16.09.2020 (обновлено: 11:55 16.09.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла в Белоруссию с рабочим визитом, будут обсуждаться вопросы двустороннего военного сотрудничества, сообщила в среду пресс-служба минобороны республики.
"В Минск с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского ведомства.
Девушка с флагом ЕС и надписью Беларусь в Минске - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 20:01
МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
В нем отмечается, что цель визита - обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Белоруссии и России.
180630216
Обсудить 18
РоссияСергей ШойгуБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Это хорошо. Знаковая поездка. Там, где наш Шойгу, чужие не ходят. И не пройдут. Так и будет.
16 сентября, 11:18
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
77140022
"Не было бы счастья, да несчастье помогло." Провокации Запада и США подтолкнули две страны к активному сотрудничеству. Активизировались резко всесторонние связи. Получил Запад обратный эффект.
16 сентября, 11:17
Александр НевскийАлександр Невский
70230019
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