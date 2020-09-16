https://ria.ru/20200916/delegatsiya-1577305706.html

Шойгу приехал в Минск для обсуждения военного сотрудничества

Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла в Белоруссию с рабочим визитом, будут обсуждаться вопросы двустороннего... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:08

2020-09-16T11:08

2020-09-16T11:55

россия

сергей шойгу

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Шойгу</a> прибыла в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> с рабочим визитом, будут обсуждаться вопросы двустороннего военного сотрудничества, сообщила в среду пресс-служба минобороны республики."В Минск с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале белорусского ведомства.В нем отмечается, что цель визита - обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Белоруссии и России.

https://ria.ru/20200915/makey-1577287160.html

lyuda.terenteva.55 Это хорошо. Знаковая поездка. Там, где наш Шойгу, чужие не ходят. И не пройдут. Так и будет. 168

Александр Невский "Не было бы счастья, да несчастье помогло." Провокации Запада и США подтолкнули две страны к активному сотрудничеству. Активизировались резко всесторонние связи. Получил Запад обратный эффект. 145

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россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей шойгу, белоруссия, в мире