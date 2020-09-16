https://ria.ru/20200916/byudzhet-1577325058.html
Правительство одобрило проект бюджета на 2021-2023 годы
Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:32
2020-09-16T15:32
2020-09-16T15:35
татьяна голикова
правительство рф
экономика
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<strong>ЛАПИНО (Московская область), 16 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."Буквально сегодня правительство одобрило федеральные бюджеты, бюджет обязательного медицинского страхования",- сказала Голикова на открытии клинического госпиталя "Лапино".
https://ria.ru/20200907/byudzhet-1576852735.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, правительство рф, экономика