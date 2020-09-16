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Правительство одобрило проект бюджета на 2021-2023 годы
Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:32
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татьяна голикова
правительство рф
экономика
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<strong>ЛАПИНО (Московская область), 16 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."Буквально сегодня правительство одобрило федеральные бюджеты, бюджет обязательного медицинского страхования",- сказала Голикова на открытии клинического госпиталя "Лапино".
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татьяна голикова, правительство рф, экономика

Правительство одобрило проект бюджета на 2021-2023 годы

15:32 16.09.2020 (обновлено: 15:35 16.09.2020)
604
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛАПИНО (Московская область), 16 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Буквально сегодня правительство одобрило федеральные бюджеты, бюджет обязательного медицинского страхования",- сказала Голикова на открытии клинического госпиталя "Лапино".
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 01:00
СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета
1320015
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Татьяна ГоликоваПравительство РФЭкономика
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