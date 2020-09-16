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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577346799.html
Британия и США призвали расследовать события в Белоруссии в рамках ОБСЕ
Великобритания и США будут добиваться расследования событий в Белоруссии в рамках ОБСЕ, заявил в среду глава МИД Великобритании Доминик Рааб. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:44
2020-09-16T20:48
протесты в белоруссии
доминик рааб
майк помпео
обсе
александр лукашенко
великобритания
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom" target="_blank">Великобритания</a> и <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> будут добиваться расследования событий в Белоруссии в рамках <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co" target="_blank">ОБСЕ</a>, заявил в среду глава МИД Великобритании Доминик Рааб."Мы разделяем точку зрения, что чрезмерное насилие, применяемое белорусскими властями, и систематическое преследование лидеров оппозиции совершенно неприемлемо. Великобритания будет добиваться вместе с США и нашими партнерами расследования в рамках ОБСЕ как манипуляций выборами, так и нападками на свободы и нарушения прав человека, совершенных в отношении протестующих", - сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео по итогам переговоров.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577323345.html
Белоруссия - это ОДКБ, СНГ , ШОС и Союзное государство с Россией. А вот ОБСЕ должны расследовать преступления ЕС и СЩА против Каддафи, Ассанжа, Хусейна, Асада и Милошевича.
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великобритания
белоруссия
сша
РИА Новости
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доминик рааб, майк помпео, обсе, александр лукашенко, великобритания, белоруссия, сша, в мире

Британия и США призвали расследовать события в Белоруссии в рамках ОБСЕ

19:44 16.09.2020 (обновлено: 20:48 16.09.2020)
670
© РИА Новости / Алексей МайшевУчастники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Великобритания и США будут добиваться расследования событий в Белоруссии в рамках ОБСЕ, заявил в среду глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
"Мы разделяем точку зрения, что чрезмерное насилие, применяемое белорусскими властями, и систематическое преследование лидеров оппозиции совершенно неприемлемо. Великобритания будет добиваться вместе с США и нашими партнерами расследования в рамках ОБСЕ как манипуляций выборами, так и нападками на свободы и нарушения прав человека, совершенных в отношении протестующих", - сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео по итогам переговоров.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 15:11Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что США десять лет готовили события в Белоруссии
1516001660
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Протесты в БелоруссииДоминик РаабМайк ПомпеоОБСЕАлександр ЛукашенкоВеликобританияБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Белоруссия - это ОДКБ, СНГ , ШОС и Союзное государство с Россией. А вот ОБСЕ должны расследовать преступления ЕС и СЩА против Каддафи, Ассанжа, Хусейна, Асада и Милошевича.
16 сентября, 20:29
iil.1964
1000000
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