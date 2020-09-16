https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577346799.html
Британия и США призвали расследовать события в Белоруссии в рамках ОБСЕ
Великобритания и США будут добиваться расследования событий в Белоруссии в рамках ОБСЕ, заявил в среду глава МИД Великобритании Доминик Рааб. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:44
2020-09-16T19:44
2020-09-16T20:48
протесты в белоруссии
доминик рааб
майк помпео
обсе
александр лукашенко
великобритания
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577325776_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5c649aa80acaea245788c730c4c959d9.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom" target="_blank">Великобритания</a> и <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> будут добиваться расследования событий в Белоруссии в рамках <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co" target="_blank">ОБСЕ</a>, заявил в среду глава МИД Великобритании Доминик Рааб."Мы разделяем точку зрения, что чрезмерное насилие, применяемое белорусскими властями, и систематическое преследование лидеров оппозиции совершенно неприемлемо. Великобритания будет добиваться вместе с США и нашими партнерами расследования в рамках ОБСЕ как манипуляций выборами, так и нападками на свободы и нарушения прав человека, совершенных в отношении протестующих", - сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео по итогам переговоров.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577323345.html
il.1964
Белоруссия - это ОДКБ, СНГ , ШОС и Союзное государство с Россией. А вот ОБСЕ должны расследовать преступления ЕС и СЩА против Каддафи, Ассанжа, Хусейна, Асада и Милошевича.
10
12
великобритания
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577325776_139:0:2870:2048_1400x0_80_0_0_5cf249cc2384d6afd9361fefa4fb2dac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доминик рааб, майк помпео, обсе, александр лукашенко, великобритания, белоруссия, сша, в мире