https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577346799.html

Британия и США призвали расследовать события в Белоруссии в рамках ОБСЕ

Великобритания и США будут добиваться расследования событий в Белоруссии в рамках ОБСЕ, заявил в среду глава МИД Великобритании Доминик Рааб. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T19:44

2020-09-16T19:44

2020-09-16T20:48

протесты в белоруссии

доминик рааб

майк помпео

обсе

александр лукашенко

великобритания

белоруссия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom" target="_blank">Великобритания</a> и <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> будут добиваться расследования событий в Белоруссии в рамках <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co" target="_blank">ОБСЕ</a>, заявил в среду глава МИД Великобритании Доминик Рааб."Мы разделяем точку зрения, что чрезмерное насилие, применяемое белорусскими властями, и систематическое преследование лидеров оппозиции совершенно неприемлемо. Великобритания будет добиваться вместе с США и нашими партнерами расследования в рамках ОБСЕ как манипуляций выборами, так и нападками на свободы и нарушения прав человека, совершенных в отношении протестующих", - сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео по итогам переговоров.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577323345.html

il.1964 Белоруссия - это ОДКБ, СНГ , ШОС и Союзное государство с Россией. А вот ОБСЕ должны расследовать преступления ЕС и СЩА против Каддафи, Ассанжа, Хусейна, Асада и Милошевича. 10

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великобритания

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

доминик рааб, майк помпео, обсе, александр лукашенко, великобритания, белоруссия, сша, в мире