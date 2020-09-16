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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577342993.html
Помпео призвал Россию уважать суверенитет Белоруссии
США призывают Россию уважать суверенитет Белоруссии, заявил в среду по итогам переговоров с главой МИД Великобритании госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:04
2020-09-16T19:13
минск
протесты в белоруссии
россия
майк помпео
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> призывают Россию уважать суверенитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил в среду по итогам переговоров с главой МИД <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>."Мы также обсудили необходимость для всех стран, особенно России, уважать суверенитет Белоруссии", - сказал Помпео. Он назвал протесты "вдохновляющими" и призвал <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> прекратить их "жестокость".Он также заявил, что США требуют от властей Белоруссии "немедленного освобождения гражданина США".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577323345.html
Помпи, убери базы США из Сирии. Да и с Кубы пора бы выметаться.
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Чья бы корова мычала...
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минск
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белоруссия
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минск, россия, майк помпео, белоруссия, сша, в мире

Помпео призвал Россию уважать суверенитет Белоруссии

19:04 16.09.2020 (обновлено: 19:13 16.09.2020)
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© REUTERS / Ashley Landis/Pool Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© REUTERS / Ashley Landis/Pool
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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. США призывают Россию уважать суверенитет Белоруссии, заявил в среду по итогам переговоров с главой МИД Великобритании госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы также обсудили необходимость для всех стран, особенно России, уважать суверенитет Белоруссии", - сказал Помпео. Он назвал протесты "вдохновляющими" и призвал Минск прекратить их "жестокость".
Он также заявил, что США требуют от властей Белоруссии "немедленного освобождения гражданина США".
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 15:11Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что США десять лет готовили события в Белоруссии
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Обсудить 12
Протесты в БелоруссииМинскРоссияМайк ПомпеоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Помпи, убери базы США из Сирии. Да и с Кубы пора бы выметаться.
16 сентября, 19:23
aalnoor1953
3710011
Чья бы корова мычала...
16 сентября, 19:06
ppiligrimwl
2600011
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