https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577342993.html
Помпео призвал Россию уважать суверенитет Белоруссии
США призывают Россию уважать суверенитет Белоруссии, заявил в среду по итогам переговоров с главой МИД Великобритании госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:04
2020-09-16T19:04
2020-09-16T19:13
минск
протесты в белоруссии
россия
майк помпео
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577047552_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_45c3bb854df3ed9cccea486316e70a3e.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> призывают Россию уважать суверенитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил в среду по итогам переговоров с главой МИД <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>."Мы также обсудили необходимость для всех стран, особенно России, уважать суверенитет Белоруссии", - сказал Помпео. Он назвал протесты "вдохновляющими" и призвал <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> прекратить их "жестокость".Он также заявил, что США требуют от властей Белоруссии "немедленного освобождения гражданина США".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577323345.html
alnoor1953
Помпи, убери базы США из Сирии. Да и с Кубы пора бы выметаться.
40
piligrimwl
Чья бы корова мычала...
28
12
минск
россия
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577047552_233:0:2964:2048_1400x0_80_0_0_702d7e6d6c3b982520ed02fcadb298b6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, россия, майк помпео, белоруссия, сша, в мире