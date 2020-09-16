https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577342993.html

Помпео призвал Россию уважать суверенитет Белоруссии

США призывают Россию уважать суверенитет Белоруссии, заявил в среду по итогам переговоров с главой МИД Великобритании госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T19:04

2020-09-16T19:04

2020-09-16T19:13

минск

протесты в белоруссии

россия

майк помпео

белоруссия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> призывают Россию уважать суверенитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил в среду по итогам переговоров с главой МИД <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>."Мы также обсудили необходимость для всех стран, особенно России, уважать суверенитет Белоруссии", - сказал Помпео. Он назвал протесты "вдохновляющими" и призвал <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> прекратить их "жестокость".Он также заявил, что США требуют от властей Белоруссии "немедленного освобождения гражданина США".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577323345.html

alnoor1953 Помпи, убери базы США из Сирии. Да и с Кубы пора бы выметаться. 40

piligrimwl Чья бы корова мычала... 28

12

минск

россия

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, россия, майк помпео, белоруссия, сша, в мире