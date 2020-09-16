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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577330329.html
Лукашенко обвинил Польшу в распространении плана "Б" по Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подконтрольные Варшаве Telegram-каналы распространяют план "Б" - параллельные министерства, саботаж... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:22
2020-09-16T16:35
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
варшава
в мире
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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что подконтрольные <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаве</a> Telegram-каналы распространяют план "Б" - параллельные министерства, саботаж экономики и соцсферы, передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Выстраиваются новые механизмы и схемы финансирования, а подконтрольные Варшаве каналы активно распространяют так называемый план "Б", предусматривающий формирование параллельных (якобы народных) министерств, саботаж экономики и социальной сферы", - сказал он на встрече с политическим активом страны в среду.По словам Лукашенко, дошло до абсурда, когда "пытаясь втянуть страну в затяжной политический и экономический кризис, координаторы протеста раздают инструкции по экономическому сопротивлению, как они называют, - неуплата налогов, коммунальных платежей, выход из профсоюзов и так далее"."Особо наивным потери обещают восполнить за счет фондов, якобы оказывающих адресную поддержку "жертвам режима". Опыт общения с украинскими майданщиками однозначно подсказывает: никто из них ничего никогда не получал и не получит", - сказал он.Лукашенко также заявил, что навязчивой идеей координационного совета и основной задачей на ближайший период является попытка подрыва монолитности вертикали власти, силового блока, системы государственных СМИ.Он отметил, что создание так называемого Координационного совета не оправдало надежд организаторов протеста. "После бегства за рубеж организаторов пришлось искать и ускоренно раскручивать новые лица помельче, желательно со скандальной репутацией", - отметил президент.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577327274.html
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577329360.html
Еще бы он сказал про то, что у них даже отберут то, что они имеют: бесплатное образование, медицину, низкую коммуналку, развалят промышленность, со всеми вытекающими от этого проблемами, и т.д.
15
Планы Польши в отношении Беларуси, Украины и России - будь они под литерой "Б" или какой-либо другой - в стратегическом отношении преследуют всегда одну и ту же цель - распространение польского влияния на их территории, ну а на тактику поляки - креативны!
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белоруссия
варшава
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александр лукашенко, белоруссия, варшава, в мире

Лукашенко обвинил Польшу в распространении плана "Б" по Белоруссии

16:22 16.09.2020 (обновлено: 16:35 16.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подконтрольные Варшаве Telegram-каналы распространяют план "Б" - параллельные министерства, саботаж экономики и соцсферы, передает Sputnik Беларусь.
"Выстраиваются новые механизмы и схемы финансирования, а подконтрольные Варшаве каналы активно распространяют так называемый план "Б", предусматривающий формирование параллельных (якобы народных) министерств, саботаж экономики и социальной сферы", - сказал он на встрече с политическим активом страны в среду.
Участница несанкционированного женского марша Подруга за подругу в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 15:51Протесты в Белоруссии
Лукашенко обвинил оппозицию в эксплуатации женского образа
По словам Лукашенко, дошло до абсурда, когда "пытаясь втянуть страну в затяжной политический и экономический кризис, координаторы протеста раздают инструкции по экономическому сопротивлению, как они называют, - неуплата налогов, коммунальных платежей, выход из профсоюзов и так далее".
"Особо наивным потери обещают восполнить за счет фондов, якобы оказывающих адресную поддержку "жертвам режима". Опыт общения с украинскими майданщиками однозначно подсказывает: никто из них ничего никогда не получал и не получит", - сказал он.
Лукашенко также заявил, что навязчивой идеей координационного совета и основной задачей на ближайший период является попытка подрыва монолитности вертикали власти, силового блока, системы государственных СМИ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 16:10Протесты в Белоруссии
Лукашенко раскрыл планы организаторов протестов
Он отметил, что создание так называемого Координационного совета не оправдало надежд организаторов протеста. "После бегства за рубеж организаторов пришлось искать и ускоренно раскручивать новые лица помельче, желательно со скандальной репутацией", - отметил президент.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
1131001219
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВаршаваВ мире
Популярные комментарии
Еще бы он сказал про то, что у них даже отберут то, что они имеют: бесплатное образование, медицину, низкую коммуналку, развалят промышленность, со всеми вытекающими от этого проблемами, и т.д.
16 сентября, 16:48
HBHoma Brut2020
1310001
Планы Польши в отношении Беларуси, Украины и России - будь они под литерой "Б" или какой-либо другой - в стратегическом отношении преследуют всегда одну и ту же цель - распространение польского влияния на их территории, ну а на тактику поляки - креативны!
16 сентября, 16:52
vv.p.neznamov
1000001
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