https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577330329.html

Лукашенко обвинил Польшу в распространении плана "Б" по Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подконтрольные Варшаве Telegram-каналы распространяют план "Б" - параллельные министерства, саботаж... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:22

2020-09-16T16:22

2020-09-16T16:35

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

варшава

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576678970_0:316:2885:1939_1400x0_80_0_0_332950aa94638f87acafb52f282ea9b8.jpg

<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что подконтрольные <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаве</a> Telegram-каналы распространяют план "Б" - параллельные министерства, саботаж экономики и соцсферы, передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Выстраиваются новые механизмы и схемы финансирования, а подконтрольные Варшаве каналы активно распространяют так называемый план "Б", предусматривающий формирование параллельных (якобы народных) министерств, саботаж экономики и социальной сферы", - сказал он на встрече с политическим активом страны в среду.По словам Лукашенко, дошло до абсурда, когда "пытаясь втянуть страну в затяжной политический и экономический кризис, координаторы протеста раздают инструкции по экономическому сопротивлению, как они называют, - неуплата налогов, коммунальных платежей, выход из профсоюзов и так далее"."Особо наивным потери обещают восполнить за счет фондов, якобы оказывающих адресную поддержку "жертвам режима". Опыт общения с украинскими майданщиками однозначно подсказывает: никто из них ничего никогда не получал и не получит", - сказал он.Лукашенко также заявил, что навязчивой идеей координационного совета и основной задачей на ближайший период является попытка подрыва монолитности вертикали власти, силового блока, системы государственных СМИ.Он отметил, что создание так называемого Координационного совета не оправдало надежд организаторов протеста. "После бегства за рубеж организаторов пришлось искать и ускоренно раскручивать новые лица помельче, желательно со скандальной репутацией", - отметил президент.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577327274.html

https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577329360.html

Homa Brut2020 Еще бы он сказал про то, что у них даже отберут то, что они имеют: бесплатное образование, медицину, низкую коммуналку, развалят промышленность, со всеми вытекающими от этого проблемами, и т.д. 15

v.p.neznamov Планы Польши в отношении Беларуси, Украины и России - будь они под литерой "Б" или какой-либо другой - в стратегическом отношении преследуют всегда одну и ту же цель - распространение польского влияния на их территории, ну а на тактику поляки - креативны! 11

3

белоруссия

варшава

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, варшава, в мире