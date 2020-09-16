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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577329360.html
Лукашенко раскрыл планы организаторов протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе протестов планировалось вывести на улицы белорусских городов тысячи людей и захватить... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:10
2020-09-16T16:36
протесты в белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
китай
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что в ходе протестов планировалось вывести на улицы белорусских городов тысячи людей и захватить административные здания."Планировалось одномоментно вывести на улицы белорусских городов тысячи протестующих и захватить административные здания, культовые места. При этом в режиме онлайн поступали инструкции от зарубежных координаторов: "Нет переговорам! Никаких переговоров. Силы у нас! Завтра нас будет больше! Готовьте обращения о непризнании выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>, Россию, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>! Требуйте второй тур!" - приводит слова Лукашенко <a href="https://sputnik.by" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577328841.html
Каждой стране необходимо иметь собственный, независимый сегмент Интернета, включенный в общую сеть, и отключаемый от неё для невозможности его использования для цветных революций, их организации и управления ей удаленно.
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китай
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александр лукашенко, евросоюз, китай, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко раскрыл планы организаторов протестов

16:10 16.09.2020 (обновлено: 16:36 16.09.2020)
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© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе протестов планировалось вывести на улицы белорусских городов тысячи людей и захватить административные здания.
"Планировалось одномоментно вывести на улицы белорусских городов тысячи протестующих и захватить административные здания, культовые места. При этом в режиме онлайн поступали инструкции от зарубежных координаторов: "Нет переговорам! Никаких переговоров. Силы у нас! Завтра нас будет больше! Готовьте обращения о непризнании выборов в США, Евросоюз, Россию, Китай! Требуйте второй тур!" - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзКитайБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Каждой стране необходимо иметь собственный, независимый сегмент Интернета, включенный в общую сеть, и отключаемый от неё для невозможности его использования для цветных революций, их организации и управления ей удаленно.
16 сентября, 16:57
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