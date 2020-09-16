https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577329360.html

Лукашенко раскрыл планы организаторов протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе протестов планировалось вывести на улицы белорусских городов тысячи людей и захватить... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:10

2020-09-16T16:10

2020-09-16T16:36

протесты в белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

китай

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что в ходе протестов планировалось вывести на улицы белорусских городов тысячи людей и захватить административные здания."Планировалось одномоментно вывести на улицы белорусских городов тысячи протестующих и захватить административные здания, культовые места. При этом в режиме онлайн поступали инструкции от зарубежных координаторов: "Нет переговорам! Никаких переговоров. Силы у нас! Завтра нас будет больше! Готовьте обращения о непризнании выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>, Россию, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>! Требуйте второй тур!" - приводит слова Лукашенко <a href="https://sputnik.by" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577328841.html

Homa Brut2020 Каждой стране необходимо иметь собственный, независимый сегмент Интернета, включенный в общую сеть, и отключаемый от неё для невозможности его использования для цветных революций, их организации и управления ей удаленно. 12

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китай

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, евросоюз, китай, белоруссия, сша, в мире