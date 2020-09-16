https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577326083.html

Лукашенко заявил, что на суверенитет Белоруссии покушались соседи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недружественные соседи Белоруссии покушались на суверенитет и территориальную целостность республики,... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T15:39

2020-09-16T15:39

2020-09-16T15:39

протесты в белоруссии

александр лукашенко

польша

чехия

белоруссия

сша

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что недружественные соседи Белоруссии покушались на суверенитет и территориальную целостность республики, передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."За последние годы мы отвыкли от проявлений недружественной политики наших соседей. Но их антибелорусская суть никуда не делась и проявилась в полной мере. И более того: дошло до покушения на наш суверенитет и даже территориальную целостность", - сказал Лукашенко на встрече с политическим активом Белоруссии в среду.Президент выразил надежду на благоразумие <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, которая обуздает свои излишне ретивые окраины.Ранее Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии были подготовлены <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577324338.html

https://ria.ru/20200812/1575712928.html

4

польша

чехия

белоруссия

сша

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, польша, чехия, белоруссия, сша, литва, в мире