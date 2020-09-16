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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577326083.html
Лукашенко заявил, что на суверенитет Белоруссии покушались соседи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недружественные соседи Белоруссии покушались на суверенитет и территориальную целостность республики,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:39
2020-09-16T15:39
протесты в белоруссии
александр лукашенко
польша
чехия
белоруссия
сша
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что недружественные соседи Белоруссии покушались на суверенитет и территориальную целостность республики, передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."За последние годы мы отвыкли от проявлений недружественной политики наших соседей. Но их антибелорусская суть никуда не делась и проявилась в полной мере. И более того: дошло до покушения на наш суверенитет и даже территориальную целостность", - сказал Лукашенко на встрече с политическим активом Белоруссии в среду.Президент выразил надежду на благоразумие <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, которая обуздает свои излишне ретивые окраины.Ранее Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии были подготовлены <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577324338.html
https://ria.ru/20200812/1575712928.html
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польша
чехия
белоруссия
сша
литва
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александр лукашенко, польша, чехия, белоруссия, сша, литва, в мире

Лукашенко заявил, что на суверенитет Белоруссии покушались соседи

15:39 16.09.2020
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© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA PoolПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA Pool
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недружественные соседи Белоруссии покушались на суверенитет и территориальную целостность республики, передает Sputnik Беларусь.
"За последние годы мы отвыкли от проявлений недружественной политики наших соседей. Но их антибелорусская суть никуда не делась и проявилась в полной мере. И более того: дошло до покушения на наш суверенитет и даже территориальную целостность", - сказал Лукашенко на встрече с политическим активом Белоруссии в среду.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 15:25Протесты в Белоруссии
Лукашенко назвал Украину форпостом провокаций в Белоруссии
Президент выразил надежду на благоразумие Европы, которая обуздает свои излишне ретивые окраины.
Ранее Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии были подготовлены США, Чехией, Польшей, Литвой и Украиной.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акция протеста в Минске после президентских выборов - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 20:06Протесты в Белоруссии
Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоПольшаЧехияБелоруссияСШАЛитваВ мире
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