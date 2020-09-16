Лукашенко заявил, что США десять лет готовили события в Белоруссии
15:11 16.09.2020 (обновлено: 15:32 16.09.2020)
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. США и их "сателлиты" в Европе заранее, еще десять лет назад, начали готовить нынешние события в Белоруссии, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко.
Как передает госагентство Белта, глава государства провел встречу с "политическим активом" Белоруссии. В частности, как отметил Лукашенко, поэтапный разбор событий в стране выявляет "истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Минска, а агрессоров". По словам президента, в течение последних десяти лет они скрупулезно готовились "к нынешнему времени "Ч".
"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - отметил президент.
По его мнению, каждая из этих стран отрабатывала свою роль. Чехия, отметил Лукашенко, с давних времен выступает "в качестве ресурсного хаба", Польша – "сначала как инкубатор медиаканалов…, а затем - как площадка для альтернативных органов в изгнании".
"Литва, уязвленная темой БелАЭС, - как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку - например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим - вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций. Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим", - заявил Лукашенко.
Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, глава государства называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.