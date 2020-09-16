https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577323345.html

Лукашенко заявил, что США десять лет готовили события в Белоруссии

США и их "сателлиты" в Европе заранее, еще десять лет назад, начали готовить нынешние события в Белоруссии, заявил в среду президент республики Александр... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T15:11

2020-09-16T15:11

2020-09-16T15:32

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и их "сателлиты" в Европе заранее, еще десять лет назад, начали готовить нынешние события в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил в среду президент республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>.Как передает госагентство Белта, глава государства провел встречу с "политическим активом" Белоруссии. В частности, как отметил Лукашенко, поэтапный разбор событий в стране выявляет "истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, а агрессоров". По словам президента, в течение последних десяти лет они скрупулезно готовились "к нынешнему времени "Ч"."Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a> и, к сожалению, наша Украина", - отметил президент.По его мнению, каждая из этих стран отрабатывала свою роль. Чехия, отметил Лукашенко, с давних времен выступает "в качестве ресурсного хаба", Польша – "сначала как инкубатор медиаканалов…, а затем - как площадка для альтернативных органов в изгнании"."Литва, уязвленная темой <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">БелАЭС</a>, - как таран белорусско-европейских отношений. <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>, несмотря на нашу неизменную ее поддержку - например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим - вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций. Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим", - заявил Лукашенко.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, глава государства называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577323404.html

https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577311759.html

Вася Васильев Еще пару месяцев назад Лукашенко похвалялся, что будет закупать нефтепродукты у США, показательно обнимался с представителями ГОСДЕП-а, Зеленского братом называл, а теперь все, приплыли... Зеленский его послал, как и все остальные, Россия опять хорошая стала. Не по пути ему с Россией. 12

Covid короновирусович Да нет, не 10 а 26 10

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белоруссия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире