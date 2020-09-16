Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577323345.html
Лукашенко заявил, что США десять лет готовили события в Белоруссии
США и их "сателлиты" в Европе заранее, еще десять лет назад, начали готовить нынешние события в Белоруссии, заявил в среду президент республики Александр... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:11
2020-09-16T15:32
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577035001_0:218:3169:2001_1400x0_80_0_0_94f2af8dcafca3ab6b475fac77f44563.jpg
<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и их "сателлиты" в Европе заранее, еще десять лет назад, начали готовить нынешние события в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил в среду президент республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>.Как передает госагентство Белта, глава государства провел встречу с "политическим активом" Белоруссии. В частности, как отметил Лукашенко, поэтапный разбор событий в стране выявляет "истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, а агрессоров". По словам президента, в течение последних десяти лет они скрупулезно готовились "к нынешнему времени "Ч"."Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a> и, к сожалению, наша Украина", - отметил президент.По его мнению, каждая из этих стран отрабатывала свою роль. Чехия, отметил Лукашенко, с давних времен выступает "в качестве ресурсного хаба", Польша – "сначала как инкубатор медиаканалов…, а затем - как площадка для альтернативных органов в изгнании"."Литва, уязвленная темой <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">БелАЭС</a>, - как таран белорусско-европейских отношений. <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>, несмотря на нашу неизменную ее поддержку - например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим - вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций. Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим", - заявил Лукашенко.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, глава государства называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577323404.html
https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577311759.html
Еще пару месяцев назад Лукашенко похвалялся, что будет закупать нефтепродукты у США, показательно обнимался с представителями ГОСДЕП-а, Зеленского братом называл, а теперь все, приплыли... Зеленский его послал, как и все остальные, Россия опять хорошая стала. Не по пути ему с Россией.
12
Да нет, не 10 а 26
10
9
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577035001_81:0:2812:2048_1400x0_80_0_0_2b2a128c73ede8f4b8c79b2c50fbde59.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко заявил, что США десять лет готовили события в Белоруссии

15:11 16.09.2020 (обновлено: 15:32 16.09.2020)
4817
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. США и их "сателлиты" в Европе заранее, еще десять лет назад, начали готовить нынешние события в Белоруссии, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко.
Как передает госагентство Белта, глава государства провел встречу с "политическим активом" Белоруссии. В частности, как отметил Лукашенко, поэтапный разбор событий в стране выявляет "истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Минска, а агрессоров". По словам президента, в течение последних десяти лет они скрупулезно готовились "к нынешнему времени "Ч".
"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - отметил президент.
По его мнению, каждая из этих стран отрабатывала свою роль. Чехия, отметил Лукашенко, с давних времен выступает "в качестве ресурсного хаба", Польша – "сначала как инкубатор медиаканалов…, а затем - как площадка для альтернативных органов в изгнании".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 15:12Протесты в Белоруссии
Лукашенко рассказал о тактике организаторов протестов в Белоруссии
"Литва, уязвленная темой БелАЭС, - как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку - например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим - вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций. Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим", - заявил Лукашенко.
Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, глава государства называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 12:53Протесты в Белоруссии
Военного вмешательства России в Белоруссии не будет, заявила Тихановская
1032021215
Обсудить 9
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Еще пару месяцев назад Лукашенко похвалялся, что будет закупать нефтепродукты у США, показательно обнимался с представителями ГОСДЕП-а, Зеленского братом называл, а теперь все, приплыли... Зеленский его послал, как и все остальные, Россия опять хорошая стала. Не по пути ему с Россией.
16 сентября, 16:41
Вася ВасильевВася Васильев
1000002
Да нет, не 10 а 26
16 сентября, 15:17
Covid короновирусовичCovid короновирусович
900001
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о тактике организаторов протестов в Белоруссии
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Военного вмешательства России в Белоруссии не будет, заявила Тихановская
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе
Глава СВР обвинил США в причастности к протестам в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Украину форпостом провокаций в Белоруссии
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко напомнил о провале "цветных революций" в 2006 и 2010 годах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что время баррикад и митингов в Белоруссии завершилось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что на суверенитет Белоруссии покушались соседи
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Песков прокомментировал слова Тихановской о Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил Польшу в распространении плана "Б" по Белоруссии
Вильнюс
Минпромторг предложил ликвидировать торгпредства на Украине и в Литве
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Украина назвала "истинные причины" потери Крыма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко раскрыл планы организаторов протестов
Девушка на фестивале китайской культуры Китай: великое наследие и новая эпоха на ВДНХ в Москве
Эксперты рассказали, когда в Россию могут вернуться китайские туристы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали 10 способов позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
00:28Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
00:05В Монреале автомобиль сбил девять человек
00:00Евродепутаты хотят номинировать белорусскую оппозицию на премию Сахарова
23:43Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154М диспетчеров
Лента новостейМолния