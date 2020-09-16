https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577317203.html

В СВР назвали ситуацию в Белоруссии попыткой "цветной революции"

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, говоря о ситуации в Белоруссии, заявил, что это плохо завуалированная попытка организации Западом... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:03

2020-09-16T14:03

2020-09-16T14:32

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Директор Службы внешней разведки России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>, говоря о ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил, что это плохо завуалированная попытка организации Западом "цветной революции" и переворота, цели которых не имеют ничего общего с интересами граждан."В контактах с европейскими союзниками Вашингтон настаивает на необходимости усиления нажима на Минск для побуждения законного руководства Белоруссии к запуску диалога с так называемым Координационным советом по вопросам "передачи власти". Фактически речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную "цветную революцию" и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеют ничего общего с интересами белорусских граждан", - сказал Нарышкин, слова которого приведены в официальном заявлении <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>.

https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577257316.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), белоруссия, в мире