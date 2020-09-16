https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577316944.html

В СВР обвинили США в поддержке антиправительственных сил в Белоруссии

Соединенные Штаты Америки играют ключевую роль в событиях, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, следует из официального заявления Службы... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:00

2020-09-16T14:00

2020-09-16T20:41

протесты в белоруссии

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Соединенные Штаты Америки играют ключевую роль в событиях, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, следует из официального заявления Службы внешней разведки России.Отмечается, что Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. По информации СВР, <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> в 2019 - начале 2020 годов по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 миллионов долларов."На эти деньги осуществлялось формирование сети "независимых блогеров" и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций. Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности, в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по "ненасильственным протестам", - добавил <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin" target="_blank">Нарышкин</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577148356.html

Алексей Веселин США вынудили под пытками Лукашенко сфальсифицировать результаты выборов. 291

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), белоруссия, сша, в мире