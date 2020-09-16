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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577316944.html
В СВР обвинили США в поддержке антиправительственных сил в Белоруссии
Соединенные Штаты Америки играют ключевую роль в событиях, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, следует из официального заявления Службы... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:00
2020-09-16T20:41
протесты в белоруссии
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Соединенные Штаты Америки играют ключевую роль в событиях, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, следует из официального заявления Службы внешней разведки России.Отмечается, что Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. По информации СВР, <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> в 2019 - начале 2020 годов по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 миллионов долларов."На эти деньги осуществлялось формирование сети "независимых блогеров" и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций. Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности, в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по "ненасильственным протестам", - добавил <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin" target="_blank">Нарышкин</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200912/belorussiya-1577148356.html
США вынудили под пытками Лукашенко сфальсифицировать результаты выборов.
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белоруссия
сша
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), белоруссия, сша, в мире

В СВР обвинили США в поддержке антиправительственных сил в Белоруссии

14:00 16.09.2020 (обновлено: 20:41 16.09.2020)
67634
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники милиции и участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Сотрудники милиции и участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки играют ключевую роль в событиях, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, следует из официального заявления Службы внешней разведки России.

"В событиях в Белоруссии четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа... По имеющейся в СВР информации, и в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль", - заявил директор Службы внешней разведки россии Сергей Нарышкин, слова которого приводятся в официальном сообщении СВР.

Отмечается, что Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. По информации СВР, США в 2019 - начале 2020 годов по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 миллионов долларов.
"На эти деньги осуществлялось формирование сети "независимых блогеров" и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций. Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности, в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по "ненасильственным протестам", - добавил Нарышкин.
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Протесты в БелоруссииСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)БелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
США вынудили под пытками Лукашенко сфальсифицировать результаты выборов.
16 сентября, 14:01
Алексей ВеселинАлексей Веселин
1742600289
Кто бы сомневался!
16 сентября, 14:05
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
115900218
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