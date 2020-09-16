В СВР обвинили США в поддержке антиправительственных сил в Белоруссии
14:00 16.09.2020 (обновлено: 20:41 16.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники милиции и участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки играют ключевую роль в событиях, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, следует из официального заявления Службы внешней разведки России.
"В событиях в Белоруссии четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа... По имеющейся в СВР информации, и в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль", - заявил директор Службы внешней разведки россии Сергей Нарышкин, слова которого приводятся в официальном сообщении СВР.
Отмечается, что Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. По информации СВР, США в 2019 - начале 2020 годов по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 миллионов долларов.
"На эти деньги осуществлялось формирование сети "независимых блогеров" и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций. Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности, в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по "ненасильственным протестам", - добавил Нарышкин.
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