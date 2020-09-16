https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577309031.html

В Белоруссии возбудили 43 уголовных дела из-за угроз милиционерам

Возбуждено 43 уголовных дела из-за угроз насилия в отношении сотрудников милиции в Белоруссии, установлен 21 подозреваемый, сообщил в среду начальник главного... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T12:00

2020-09-16T12:00

2020-09-16T14:02

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Возбуждено 43 уголовных дела из-за угроз насилия в отношении сотрудников милиции в Белоруссии, установлен 21 подозреваемый, сообщил в среду начальник главного управления собственной безопасности <a href="https://ria.ru/organization_MVD_Belorussii" target="_blank">МВД</a> республики Андрей Паршин.Как отметил представитель МВД, еще 36 граждан привлечены к административной ответственности - это штрафы либо содержание под стражей (сутки).По словам Паршина, в правоохранительной системе Белоруссии выработана "четкая тактика и методика действий, как изобличать подобных лиц, которые посмели угрожать, оскорблять и клеветать"."Мы работаем, сил хватает. Сотрудники достаточно подготовлены и квалифицированы. Каждое оскорбление, каждая угроза регистрируются в установленном порядке, и по материалу дается правовая оценка… Нами отработано более 160 материалов в рамках уголовно-процессуального законодательства. В большей части этих материалов установлены лица, совершившие правонарушения в отношении сотрудников милиции. У нас есть все необходимое, чтобы дать жесточайший отпор тем, кто посмеет посягнуть на сотрудника милиции", - добавил представитель МВД.Андрей Паршин также заявил, что личные данные около 300 милиционеров попали в интернет после выборов президента Белоруссии, более 250 правоохранителей и их близких подверглись "деструктивному давлению", заявил в среду начальник главного управления собственной безопасности МВД республики Андрей Паршин."Данные около 300 сотрудников милиции за период с 9 августа попали в интернет. Более 250 сотрудников и членов их семей подверглись деструктивному давлению", - приводит слова Паршина Sputnik Беларусь.По словам представителя МВД, все это имеет одну цель – "всячески склонить" сотрудников милиции, чтобы они прекратили свою службу по охране общественного порядка."На сегодня могу с уверенностью отметить: количество увольняющихся со службы сотрудников на различных основаниях колеблется примерно в пределах аналогичного периода прошлого года. То есть никакого оттока, бросания удостоверений на сегодня не случилось. Сотрудники как несли свою службу, так и продолжают ее нести", - заметил начальник главного управления. При этом он добавил, что правоохранителям сейчас приходится работать в сложных морально-психологических условиях.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/oppozitsiya-1577310906.html

https://ria.ru/20200915/oppozitsiya-1577277501.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире