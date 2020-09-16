https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577294793.html

Названы самые популярные в западных СМИ белорусские оппозиционеры

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская лидирует среди оппозиционеров республики по упоминаемости в зарубежных СМИ, свидетельствуют данные... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T03:07

2020-09-16T03:07

2020-09-16T11:15

мария колесникова

светлана тихановская

виктор бабарико

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575875103_0:156:3135:1919_1400x0_80_0_0_a7acc4b1a09f76f30c772a5c85e27a8b.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> лидирует среди оппозиционеров республики по упоминаемости в зарубежных СМИ, свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного по заказу РИА Новости международной компанией LexisNexis.Медиааналитики проанализировали посвященные Белоруссии публикации с 1 августа 2020 года в СМИ в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>.Согласно исследованию, за прошедшие полтора месяца иностранные СМИ использовали фамилию Тихановской в 74 358 публикациях, из которых треть (25 217) приходится на американские СМИ, а также значительная часть (12 911 публикаций) — на британскую прессу. Если посмотреть динамику упоминаемости, то резкий всплеск пришелся на первые дни кризиса в Белоруссии.Причем супруг Тихановской Сергей, который не смог участвовать в президентских выборах из-за отказа в регистрации, а сейчас находится в СИЗО, расположился лишь на девятой строчке рейтинга (4081 упоминание).На втором месте рейтинга — член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> со значительным отрывом (24 878 упоминаний, из которых 7884 — в американских СМИ, 3423 — в британских). Замыкает тройку лидеров экс-претендент на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бабарико</a> (13 713 случаев, большинство из которых — 5246 — приходится на немецкие СМИ, 2134 — на СМИ США).Также в рейтинг вошли член президиума КС, нобелевский лауреат по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Алексиевич</a>, экс-претендент на пост Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a>, члены президиума Координационного совета Ольга Ковалькова, <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a>, <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Дылевский</a>.Замыкают рейтинг экс-кандидаты в президенты <u><a href="http://ria.ru/person_sergey_cherechen/">Сергей Черечень</a></u> (1283 публикации), <u><a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Dmitriev/">Андрей Дмитриев</a></u> (923) и <u><a href="http://ria.ru/person_anna_kanopatskaya/">Анна Канопацкая</a></u> (864). При этом большая часть упоминаний этих политиков приходится на украинские СМИ — 470, 264 и 473 публикации соответственно.Ситуация в БелоруссииРанее представители оппозиции, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Сейчас все члены президиума КС, кроме Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Сама Тихановская после выборов президента выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> в целях безопасности.<a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием КС возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. В совете утверждают, что все их цели и способы законны, основаны на конституции республики. Подозреваемыми проходят два члена президиума — <a href="http://ria.ru/person_BorisKolesnikov/" target="_blank" data-auto="true">Колесникова</a> и <a href="http://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank" data-auto="true">Максим Знак</a>, они заключены под стражу.Массовые протестные выступления начались по всей стране 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли спецсредства. По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти подтвердили гибель троих протестующих.LexisNexis — существующая с 1977 года международная компания, поставщик новостной, юридической, деловой и патентной информации, а также инструментов для анализа больших данных. Содержит материалы свыше 100 тысяч новостных источников на 90 языках из более чем 200 стран.

https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577262231.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/belorussiya-1577222300.html

4

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, светлана тихановская, виктор бабарико, белоруссия, в мире