Названы самые популярные в западных СМИ белорусские оппозиционеры
03:07 16.09.2020 (обновлено: 11:15 16.09.2020)
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская лидирует среди оппозиционеров республики по упоминаемости в зарубежных СМИ, свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного по заказу РИА Новости международной компанией LexisNexis.
Согласно исследованию, за прошедшие полтора месяца иностранные СМИ использовали фамилию Тихановской в 74 358 публикациях, из которых треть (25 217) приходится на американские СМИ, а также значительная часть (12 911 публикаций) — на британскую прессу. Если посмотреть динамику упоминаемости, то резкий всплеск пришелся на первые дни кризиса в Белоруссии.
Причем супруг Тихановской Сергей, который не смог участвовать в президентских выборах из-за отказа в регистрации, а сейчас находится в СИЗО, расположился лишь на девятой строчке рейтинга (4081 упоминание).
Рейтинг белорусских оппозиционных политиков
Рейтинг белорусских оппозиционных политиков
На втором месте рейтинга — член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова со значительным отрывом (24 878 упоминаний, из которых 7884 — в американских СМИ, 3423 — в британских). Замыкает тройку лидеров экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико (13 713 случаев, большинство из которых — 5246 — приходится на немецкие СМИ, 2134 — на СМИ США).
Также в рейтинг вошли член президиума КС, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, экс-претендент на пост Белоруссии Валерий Цепкало, члены президиума Координационного совета Ольга Ковалькова, Павел Латушко, Сергей Дылевский.
Замыкают рейтинг экс-кандидаты в президенты Сергей Черечень (1283 публикации), Андрей Дмитриев (923) и Анна Канопацкая (864). При этом большая часть упоминаний этих политиков приходится на украинские СМИ — 470, 264 и 473 публикации соответственно.
Ситуация в Белоруссии
Ранее представители оппозиции, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. Сейчас все члены президиума КС, кроме Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Сама Тихановская после выборов президента выехала в Литву в целях безопасности.
Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. В совете утверждают, что все их цели и способы законны, основаны на конституции республики. Подозреваемыми проходят два члена президиума — Колесникова и Максим Знак, они заключены под стражу.
Массовые протестные выступления начались по всей стране 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли спецсредства. По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти подтвердили гибель троих протестующих.
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