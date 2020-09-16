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https://ria.ru/20200916/beatles-1577343918.html
Впервые за 20 лет выйдет официальная книга о The Beatles
Первая за последние 20 лет официальная автобиографическая книга британской группы Beatles поступит в продажу в августе 2021 года, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:15
2020-09-16T19:15
культура
музыка
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новости культуры
звезды
ринго старр (ричард старки)
пол маккартни
джон леннон
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Первая за последние 20 лет официальная автобиографическая книга британской группы Beatles поступит в продажу в августе 2021 года, <a href="https://www.theguardian.com/music/2020/sep/16/the-beatles-announce-get-back-first-official-book-in-20-years" target="_blank">сообщает</a> газета Guardian.Книга под названием "The Beatles: Get Back" расскажет историю создания двенадцатого и последнего студийного альбома группы "Let It Be". Она будет составлена из более чем 120 часов записанных разговоров участников группы с их студийных сессий.Вступление к книге напишет британский писатель Ханиф Курейши. В книгу также войдут сотни ранее не публиковавшихся фотографий участников группы, сделанных Итаном Расселом, который снимал обложки альбомов The Beatles, и фотографии, сделанные бывшей женой Пола Маккартни Линдой.Первая официальная автобиография группы вышла в 2000 году под названием "The Beatles Anthology". В книге представлены воспоминания участников Beatles о событиях, происходивших в группе до 1970 года.
https://ria.ru/20200116/1563461339.html
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музыка, книги, новости культуры, звезды, ринго старр (ричард старки), пол маккартни, джон леннон, the beatles, джордж харрисон

Впервые за 20 лет выйдет официальная книга о The Beatles

19:15 16.09.2020
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© AP PhotoБританская группа The Beatles во время репетиции в студии в Лондоне. 1963 год
Британская группа The Beatles во время репетиции в студии в Лондоне. 1963 год - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Первая за последние 20 лет официальная автобиографическая книга британской группы Beatles поступит в продажу в августе 2021 года, сообщает газета Guardian.
Книга под названием "The Beatles: Get Back" расскажет историю создания двенадцатого и последнего студийного альбома группы "Let It Be". Она будет составлена из более чем 120 часов записанных разговоров участников группы с их студийных сессий.
Вступление к книге напишет британский писатель Ханиф Курейши. В книгу также войдут сотни ранее не публиковавшихся фотографий участников группы, сделанных Итаном Расселом, который снимал обложки альбомов The Beatles, и фотографии, сделанные бывшей женой Пола Маккартни Линдой.
Первая официальная автобиография группы вышла в 2000 году под названием "The Beatles Anthology". В книге представлены воспоминания участников Beatles о событиях, происходивших в группе до 1970 года.
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