https://ria.ru/20200916/beatles-1577343918.html

Впервые за 20 лет выйдет официальная книга о The Beatles

Первая за последние 20 лет официальная автобиографическая книга британской группы Beatles поступит в продажу в августе 2021 года, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T19:15

2020-09-16T19:15

2020-09-16T19:15

культура

музыка

книги

новости культуры

звезды

ринго старр (ричард старки)

пол маккартни

джон леннон

the beatles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149613/86/1496138604_0:317:3000:2005_1400x0_80_0_0_6d951274268e3b3150f1fb9589afcecc.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Первая за последние 20 лет официальная автобиографическая книга британской группы Beatles поступит в продажу в августе 2021 года, <a href="https://www.theguardian.com/music/2020/sep/16/the-beatles-announce-get-back-first-official-book-in-20-years" target="_blank">сообщает</a> газета Guardian.Книга под названием "The Beatles: Get Back" расскажет историю создания двенадцатого и последнего студийного альбома группы "Let It Be". Она будет составлена из более чем 120 часов записанных разговоров участников группы с их студийных сессий.Вступление к книге напишет британский писатель Ханиф Курейши. В книгу также войдут сотни ранее не публиковавшихся фотографий участников группы, сделанных Итаном Расселом, который снимал обложки альбомов The Beatles, и фотографии, сделанные бывшей женой Пола Маккартни Линдой.Первая официальная автобиография группы вышла в 2000 году под названием "The Beatles Anthology". В книге представлены воспоминания участников Beatles о событиях, происходивших в группе до 1970 года.

https://ria.ru/20200116/1563461339.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, книги, новости культуры, звезды, ринго старр (ричард старки), пол маккартни, джон леннон, the beatles, джордж харрисон