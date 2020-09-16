https://ria.ru/20200916/bank-1577314299.html

МСП Банк и ульяновские власти поддержат инвестпроекты субъектов МСП

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, подписал с Ульяновской областью соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов субъектов МСП, сообщает РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:26

2020-09-16T13:26

2020-09-16T13:26

корпорация мсп

мсп банк

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банк</a>, дочерний банк Корпорации МСП, подписал с Ульяновской областью соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов субъектов МСП, сообщает пресс-служба банка.Соглашение предполагает взаимодействие при формировании благоприятного инвестиционного климата на территории Ульяновской области и разработку оптимального набора механизмов финансовой поддержки субъектов МСП.МСП Банк и правительство области совместно определили отрасли первоочередной поддержки субъектов МСП, среди которых производство мебели, сельское хозяйство, пищевая и текстильная промышленность, приборостроение, авиастроение и развитие комфортной городской среды. В 2020 году МСП Банк предоставил субъектам МСП Ульяновской области около 600 миллионов рублей кредитных средств, из них 130 миллионов рублей – для сохранения занятости и возобновления деятельности предприятий, пострадавших из-за распространения коронавируса, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200915/kredit-1577288217.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, экономика