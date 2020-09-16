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МСП Банк и ульяновские власти поддержат инвестпроекты субъектов МСП
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, подписал с Ульяновской областью соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов субъектов МСП, сообщает РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:26
2020-09-16T13:26
корпорация мсп
мсп банк
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банк</a>, дочерний банк Корпорации МСП, подписал с Ульяновской областью соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов субъектов МСП, сообщает пресс-служба банка.Соглашение предполагает взаимодействие при формировании благоприятного инвестиционного климата на территории Ульяновской области и разработку оптимального набора механизмов финансовой поддержки субъектов МСП.МСП Банк и правительство области совместно определили отрасли первоочередной поддержки субъектов МСП, среди которых производство мебели, сельское хозяйство, пищевая и текстильная промышленность, приборостроение, авиастроение и развитие комфортной городской среды. В 2020 году МСП Банк предоставил субъектам МСП Ульяновской области около 600 миллионов рублей кредитных средств, из них 130 миллионов рублей – для сохранения занятости и возобновления деятельности предприятий, пострадавших из-за распространения коронавируса, уточнили в пресс-службе.
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корпорация мсп, мсп банк, экономика

МСП Банк и ульяновские власти поддержат инвестпроекты субъектов МСП

13:26 16.09.2020
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© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, подписал с Ульяновской областью соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов субъектов МСП, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение предполагает взаимодействие при формировании благоприятного инвестиционного климата на территории Ульяновской области и разработку оптимального набора механизмов финансовой поддержки субъектов МСП.
МСП банк - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 20:29
МСП Банк получил более 50 заявок на льготный кредит для самозанятых
МСП Банк и правительство области совместно определили отрасли первоочередной поддержки субъектов МСП, среди которых производство мебели, сельское хозяйство, пищевая и текстильная промышленность, приборостроение, авиастроение и развитие комфортной городской среды.
"Основная цель деятельности МСП Банка – развитие сегмента малого и среднего предпринимательства в России. Соглашение, которое мы заключили с Ульяновской областью, является закономерным шагом к достижению поставленной цели. Совместно мы разработаем комплекс мер поддержки предпринимателей региона и предоставим им необходимые для развития инструменты", – приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.
В 2020 году МСП Банк предоставил субъектам МСП Ульяновской области около 600 миллионов рублей кредитных средств, из них 130 миллионов рублей – для сохранения занятости и возобновления деятельности предприятий, пострадавших из-за распространения коронавируса, уточнили в пресс-службе.
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Корпорация МСПМСП БанкЭкономика
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