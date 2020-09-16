https://ria.ru/20200916/avariya-1577258022.html

"Фотографирую без рук": как живет электрик, ставший инвалидом после ДТП

Двадцать лет назад Дмитрий Верфель из Новосибирска работал на заводе электриком и собирался стать автомехаником, однако зимой 2000-го все изменилось: его сбила... РИА Новости, 16.09.2020

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кемерово

новосибирская область

новокузнецк

фото

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Мария Марикян. </strong>Двадцать лет назад Дмитрий Верфель из Новосибирска работал на заводе электриком и собирался стать автомехаником, однако зимой 2000-го все изменилось: его сбила машина. Водитель вывез пострадавшего в лес и бросил умирать на морозе. Дмитрий все-таки выжил, но кисти рук спасти не удалось. Тем не менее молодой человек не отчаялся и нашел себе другое занятие. Сейчас он фотографирует, бесплатно обучая этому детей. О его новой судьбе — в материале РИА Новости."Найдут и накажут"Дмитрий не любит вспоминать ту морозную январскую ночь. Около десяти часов вечера он проводил друга и возвращался домой, но до своего подъезда так и не дошел — попал под машину прямо во дворе. Очнулся уже в лесу. Ему тогда был 21 год."Вероятно, тот, кто меня сбил, был пьян, — предполагает он. — Подумал, что я мертв, и решил избавиться от улик. В себя я пришел в шесть утра. Кое-как пешком добрался до дома, не чувствовал ни рук, ни ног. Идти было недалеко — с километр, но стоял сильный мороз. На скорой отправили в больницу. Врачи были в шоке: "Как ты выжил?" Думали, откажут почки, но в итоге "вытянули". Правда, кисти рук ампутировали".Кто его сбил, до сих пор неизвестно. В полиции пообещали, что виновника аварии найдут и накажут. Завели уголовное дело, но вскоре закрыли. Якобы не нашли никаких следов. Дмитрию поначалу было обидно, а сейчас, спустя столько лет, — смирился.Он вырос в поселке Линево Новосибирской области. Окончил техникум, стал электриком. Устроился по специальности на завод, параллельно поступил в университет на автомеханика — заочно. Перешел на второй курс, но закрыть зимнюю сессию не успел из-за ДТП. С чистого листаВосстановление затянулось на годы — культи заживали очень плохо. О прежней профессии нельзя было и думать. Как только полегчало, Дмитрий стал себя пробовать в разных делах, в итоге устроился ночным сторожем на автостоянке. Но в 2005-м решил начать все с чистого листа — перебрался в Новокузнецк, в колледж-интернат для инвалидов. Выбрал специальность — реклама."Нам преподавали фотодело, — объясняет он. — Меня очень заинтересовал предмет, начал фотографировать для себя. Фототехнику заимствовал у преподавателей, потом скопил на собственный маленький цифровой фотоаппарат. Думал, раз рук нет, удобнее будет с невесомой камерой. Оказалось, наоборот: чем тяжелее камера, тем комфортнее мне с ней работать".В интернате Дмитрий встретил будущую супругу Марину — инвалида-колясочника. В 2000-м она попала в автокатастрофу, чудом выжила. Поженились в 2009-м — сразу, как получили дипломы. В том же году родился сын.Молодожены жили у родственников Марины, а Дмитрий пытался найти работу через биржу, но его никуда не брали. Тогда он принялся фотографировать на заказ: снимал свадьбы, выпускные, детские утренники, дни рождения."Понемногу встали на ноги. В 2013-м получили социальное жилье, — рассказывает Дмитрий. — Родилась дочь, скоро ей исполнится семь. Работаю с тем, что есть — без протезов. Правда, из-за этого порой возникают проблемы. Увидев фотографа без рук, люди, мягко говоря, смущаются. Не знают, как реагировать. Чувствуется напряжение, человек не может расслабиться во время съемки".Протезы у Дмитрия тоже есть, причем разные — на все случаи жизни. За рулем использует специальные тяговые, на выход — чтобы не пугать людей — надевает косметические. Имеется и рабочий вариант — насадка с молотком. В 2015-м ходил с биопротезами, но они быстро вышли из строя. В 2018-м должен был по закону получить новые, однако процесс затянулся, протезов нет до сих пор — сейчас вынужден из-за этого судиться.Дело всей жизниДва года назад Дмитрий открыл собственную фотошколу и проводит бесплатные занятия для сирот и детей с особенностями. По специализированным учреждениям он ходит с 2016-го — видел, что детям очень нравится фотосъемка, и решил попробовать себя в роли преподавателя. Сделал презентацию для Фонда президентских грантов, его идею поддержали, помогли материально. На выделенные средства закупил оборудование — камеры, штативы, проектор и экран. Первое время арендовал помещение, затем администрация предоставила комнату в муниципальной библиотеке.Так в Кемерово появилась первая инклюзивная фотошкола. Среди воспитанников Дмитрия — дети с ДЦП, синдромом Дауна, глухонемые, сироты. Собираются раз в неделю, обсуждают домашние задания, иногда выезжают на пленэр. Не очень часто — у таких детей будни расписаны по часам. Плюс родителям нужно время найти. Всего в школе 16 постоянных учеников."Если считать всех, кто прошел через наши курсы, наберется более 500, — отмечает фотограф. — К тому же я подготовил серию видеоуроков — передал их в детдома. И детям интересно, и взрослым. Мы регулярно участвуем в фотовыставках, берем призы. К примеру, один из подопечных — восьмиклассник с ДЦП — уже пять раз выставлялся. Это своего рода терапия. Кто знает, может, с годами хобби перерастет в нечто большее. Я на личном опыте убедился в том, как сложно, когда ты не такой, как все. А фотография — это уже какой-никакой доход. И, не исключено, — дело всей жизни".Недавно Дмитрий Верфель устроился в местный Дом культуры преподавателем. Теперь он намерен освоить жанр портретной съемки. И еще заняться фототуризмом: выезжать на природу с родителями и детьми, которые из-за состояния здоровья не видели ничего, кроме собственного двора.Дмитрий уверен: занятия фотографией помогают детям с особенностями преодолеть страхи перед большим миром. Он рад возможности работать с ними и на собственном примере доказывать, что выход из сложной ситуации есть в любых жизненных обстоятельствах. Главное — никогда не отчаиваться.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемерово, новосибирская область, новокузнецк, фото, общество