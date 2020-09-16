Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/alibasov-1577320934.html
Бари Алибасов передумал разводиться с Федосеевой-Шукшиной
Продюсер группы “На-на” Бари Алибасов в программе “Пусть говорят” на Первом канале заявил, что у него нет цели разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:33
2020-09-16T14:33
бари алибасов
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055348_0:163:3072:1891_1400x0_80_0_0_8849b4b00ddabff413848a4a2e5583fd.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Продюсер группы “На-на” Бари Алибасов в программе “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=vFMoswTXV4E">Пусть говорят</a>” на Первом канале заявил, что у него нет цели разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной.По заявлению Алибасова, он любит свою жену. “Конечно, я ее муж. Конечно, я ее люблю”, - пояснил он в эфире телешоу. Продюсер уверен, что отношения с супругой испортились из-за ее дочери Ольги, которая делает все, чтобы рассорить пару.Музыкант подчеркнул, что не пытался обманным образом отнять у жены недвижимость - она сама оформила на него квартиру, потому что боялась лишиться имущества. Также Алибасов отметил, что после отравления “Кротом” чувствует себя хорошо, и к нему вернулась память, которую он восстанавливал после инцидента. О том, что звездная пара разводится, стало известно в середине августа. Конфликт произошел из-за квартиры в Новой Москве, которую актриса подарила мужу не понимая, как утверждает ее защита, какой договор она подписывает. 7 сентября
https://realty.ria.ru/20200818/1575929326.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055348_194:0:2925:2048_1400x0_80_0_0_7c7d36e52534b65b84d75fd55e2264fd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бари алибасов, шоу-бизнес

Бари Алибасов передумал разводиться с Федосеевой-Шукшиной

14:33 16.09.2020
1574
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПродюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Продюсер группы “На-на” Бари Алибасов в программе “Пусть говорят” на Первом канале заявил, что у него нет цели разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной.
По заявлению Алибасова, он любит свою жену. “Конечно, я ее муж. Конечно, я ее люблю”, - пояснил он в эфире телешоу. Продюсер уверен, что отношения с супругой испортились из-за ее дочери Ольги, которая делает все, чтобы рассорить пару.
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 12:33
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной из-за квартиры
Музыкант подчеркнул, что не пытался обманным образом отнять у жены недвижимость - она сама оформила на него квартиру, потому что боялась лишиться имущества.
Также Алибасов отметил, что после отравления “Кротом” чувствует себя хорошо, и к нему вернулась память, которую он восстанавливал после инцидента.
О том, что звездная пара разводится, стало известно в середине августа. Конфликт произошел из-за квартиры в Новой Москве, которую актриса подарила мужу не понимая, как утверждает ее защита, какой договор она подписывает. 7 сентября
000000
Обсудить 0
Бари АлибасовШоу-бизнес
Рекомендуем
Мужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция
Ученых беспокоит продолжительность иммунитета против коронавирусов
Баннеры МСП банка
Более 1,7 млн субъектов МСП воспользовались бизнес-навигатором МСП
Продажа сигарет
Правительство предложило повысить НДПИ и акцизы на табак
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров не признал чеченцами помывших обувь в источнике при храме
Река Московка в Серпуховском городском округе
Консервный завод в Серпухове оштрафовали на 550 тысяч рублей
Американская певица Бритни Спирс
Бритни Спирс напугала фанатов танцем в нижнем белье
Стюардесса
Откровенное фото стюардессы в кабине пилотов поразило пользователей Сети
Медицинский работник в лаборатории больницы
МИД Китая рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19
Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде
В калининградском храме перекрыли источник после инцидента с мытьем обуви
Модель Ирина Шейк
Ирина Шейк снялась полностью обнаженной
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров осудил помывших ботинки в храмовом источнике молодых людей
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений
Снос аварийного дома 1951 года постройки в Кашире
Аварийный дом снесли в подмосковной Кашире
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
Нижегородская область выделит 365 миллионов рублей на местные инициативы
Татьяна Брухунова
Молодая жена Петросяна впервые опубликовала совместный снимок с артистом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали 10 способов позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
00:28Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
00:05В Монреале автомобиль сбил девять человек
00:00Евродепутаты хотят номинировать белорусскую оппозицию на премию Сахарова
23:43Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154М диспетчеров
Лента новостейМолния