https://ria.ru/20200916/alibasov-1577320934.html

Бари Алибасов передумал разводиться с Федосеевой-Шукшиной

Продюсер группы “На-на” Бари Алибасов в программе “Пусть говорят” на Первом канале заявил, что у него нет цели разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:33

2020-09-16T14:33

2020-09-16T14:33

бари алибасов

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Продюсер группы “На-на” Бари Алибасов в программе “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=vFMoswTXV4E">Пусть говорят</a>” на Первом канале заявил, что у него нет цели разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной.По заявлению Алибасова, он любит свою жену. “Конечно, я ее муж. Конечно, я ее люблю”, - пояснил он в эфире телешоу. Продюсер уверен, что отношения с супругой испортились из-за ее дочери Ольги, которая делает все, чтобы рассорить пару.Музыкант подчеркнул, что не пытался обманным образом отнять у жены недвижимость - она сама оформила на него квартиру, потому что боялась лишиться имущества. Также Алибасов отметил, что после отравления “Кротом” чувствует себя хорошо, и к нему вернулась память, которую он восстанавливал после инцидента. О том, что звездная пара разводится, стало известно в середине августа. Конфликт произошел из-за квартиры в Новой Москве, которую актриса подарила мужу не понимая, как утверждает ее защита, какой договор она подписывает. 7 сентября

https://realty.ria.ru/20200818/1575929326.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бари алибасов, шоу-бизнес