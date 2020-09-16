https://ria.ru/20200916/alibasov-1577320934.html
Бари Алибасов передумал разводиться с Федосеевой-Шукшиной
Продюсер группы “На-на” Бари Алибасов в программе “Пусть говорят” на Первом канале заявил, что у него нет цели разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:33
2020-09-16T14:33
2020-09-16T14:33
бари алибасов
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Продюсер группы “На-на” Бари Алибасов в программе “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=vFMoswTXV4E">Пусть говорят</a>” на Первом канале заявил, что у него нет цели разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной.По заявлению Алибасова, он любит свою жену. “Конечно, я ее муж. Конечно, я ее люблю”, - пояснил он в эфире телешоу. Продюсер уверен, что отношения с супругой испортились из-за ее дочери Ольги, которая делает все, чтобы рассорить пару.Музыкант подчеркнул, что не пытался обманным образом отнять у жены недвижимость - она сама оформила на него квартиру, потому что боялась лишиться имущества. Также Алибасов отметил, что после отравления “Кротом” чувствует себя хорошо, и к нему вернулась память, которую он восстанавливал после инцидента. О том, что звездная пара разводится, стало известно в середине августа. Конфликт произошел из-за квартиры в Новой Москве, которую актриса подарила мужу не понимая, как утверждает ее защита, какой договор она подписывает. 7 сентября
https://realty.ria.ru/20200818/1575929326.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бари алибасов, шоу-бизнес
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Продюсер группы “На-на” Бари Алибасов в программе “Пусть говорят
” на Первом канале заявил, что у него нет цели разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной.
По заявлению Алибасова, он любит свою жену. “Конечно, я ее муж. Конечно, я ее люблю”, - пояснил он в эфире телешоу. Продюсер уверен, что отношения с супругой испортились из-за ее дочери Ольги, которая делает все, чтобы рассорить пару.
Музыкант подчеркнул, что не пытался обманным образом отнять у жены недвижимость - она сама оформила на него квартиру, потому что боялась лишиться имущества.
Также Алибасов отметил, что после отравления “Кротом” чувствует себя хорошо, и к нему вернулась память, которую он восстанавливал после инцидента.
О том, что звездная пара разводится, стало известно в середине августа. Конфликт произошел из-за квартиры в Новой Москве, которую актриса подарила мужу не понимая, как утверждает ее защита, какой договор она подписывает. 7 сентября