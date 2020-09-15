Жириновский потребовал привить депутатов от коронавируса
13:28 15.09.2020 (обновлено: 14:11 15.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал предоставить депутатам прививки от коронавируса, сославшись на то, что здание нижней палаты парламента – "самое вредное место в стране" с точки зрения опасности заражения.
"Вы все молчите. Я один обратился в московское правительство, к руководителю аппарата. Где прививки от коронавируса? Где? А в Белоруссию отправили, в Казахстан", - заявил Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы во вторник.
Он также подчеркнул, что ЛДПР всех призывает соблюдать меры профилактики коронавируса.
"Мы призываем всех соблюдать. Сидит 400 человек – никакой социальной дистанции. Я уже лидерам фракций написал письмо, ну пусть ходят дежурные депутаты – один на ряд, через час они сменятся. Нет. Вы же самое вредное место в нашей стране. Кинотеатры сидят в шахматном порядке, дети сидят в школе. Только депутаты Госдумы плечом к плечу как на фронт, в окоп. Неужели нельзя разрядить ваши ряды? Вы зачем все в зале сидите?" - спросил лидер ЛДПР.
Он также отметил, что считает нынешний порядок работы Госдумы слишком мягким в плане профилактики распространения коронавируса. Следует проводить по одному заседанию в неделю и в течение двух часов, причем сократив все обсуждения, считает Жириновский. "Надо мозгами работать в кабинетах", - подчеркнул политик.
"Тот принцип, который был раньше, "депутатам вне очереди" нам не подходит. Нам этот принцип не подходит. Поэтому необходимо сделать все для того, чтобы вакцина была доступна всем", - ответил Жириновскому председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил также, что существует возможность участия в испытаниях вакцины, на которое ряд депутатов уже записались.
"У нас с вами наступает пора, когда правильно было бы привиться от гриппа. Вот здесь совет, уважаемые товарищи, сделайте. Это пойдет на пользу", - добавил Володин.
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