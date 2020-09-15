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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/zhirinovskiy-1577261321.html
Жириновский потребовал привить депутатов от коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал предоставить депутатам прививки от коронавируса, сославшись на то, что здание нижней палаты парламента – "самое... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:28
2020-09-15T14:11
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj" target="_blank">Владимир Жириновский</a> потребовал предоставить депутатам прививки от коронавируса, сославшись на то, что здание нижней палаты парламента – "самое вредное место в стране" с точки зрения опасности заражения.Он также подчеркнул, что <a href="https://ria.ru/organization_LDPR" target="_blank">ЛДПР</a> всех призывает соблюдать меры профилактики коронавируса."Мы призываем всех соблюдать. Сидит 400 человек – никакой социальной дистанции. Я уже лидерам фракций написал письмо, ну пусть ходят дежурные депутаты – один на ряд, через час они сменятся. Нет. Вы же самое вредное место в нашей стране. Кинотеатры сидят в шахматном порядке, дети сидят в школе. Только депутаты Госдумы плечом к плечу как на фронт, в окоп. Неужели нельзя разрядить ваши ряды? Вы зачем все в зале сидите?" - спросил лидер ЛДПР.Он также отметил, что считает нынешний порядок работы <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> слишком мягким в плане профилактики распространения коронавируса. Следует проводить по одному заседанию в неделю и в течение двух часов, причем сократив все обсуждения, считает Жириновский. "Надо мозгами работать в кабинетах", - подчеркнул политик."Тот принцип, который был раньше, "депутатам вне очереди" нам не подходит. Нам этот принцип не подходит. Поэтому необходимо сделать все для того, чтобы вакцина была доступна всем", - ответил Жириновскому председатель Госдумы <a href="https://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin" target="_blank">Вячеслав Володин</a>.Он напомнил также, что существует возможность участия в испытаниях вакцины, на которое ряд депутатов уже записались."У нас с вами наступает пора, когда правильно было бы привиться от гриппа. Вот здесь совет, уважаемые товарищи, сделайте. Это пойдет на пользу", - добавил Володин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200907/privivka-1576859091.html
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здоровье - общество, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, общество

Жириновский потребовал привить депутатов от коронавируса

13:28 15.09.2020 (обновлено: 14:11 15.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал предоставить депутатам прививки от коронавируса, сославшись на то, что здание нижней палаты парламента – "самое вредное место в стране" с точки зрения опасности заражения.

"Вы все молчите. Я один обратился в московское правительство, к руководителю аппарата. Где прививки от коронавируса? Где? А в Белоруссию отправили, в Казахстан", - заявил Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы во вторник.

Он также подчеркнул, что ЛДПР всех призывает соблюдать меры профилактики коронавируса.
"Мы призываем всех соблюдать. Сидит 400 человек – никакой социальной дистанции. Я уже лидерам фракций написал письмо, ну пусть ходят дежурные депутаты – один на ряд, через час они сменятся. Нет. Вы же самое вредное место в нашей стране. Кинотеатры сидят в шахматном порядке, дети сидят в школе. Только депутаты Госдумы плечом к плечу как на фронт, в окоп. Неужели нельзя разрядить ваши ряды? Вы зачем все в зале сидите?" - спросил лидер ЛДПР.
Он также отметил, что считает нынешний порядок работы Госдумы слишком мягким в плане профилактики распространения коронавируса. Следует проводить по одному заседанию в неделю и в течение двух часов, причем сократив все обсуждения, считает Жириновский. "Надо мозгами работать в кабинетах", - подчеркнул политик.
"Тот принцип, который был раньше, "депутатам вне очереди" нам не подходит. Нам этот принцип не подходит. Поэтому необходимо сделать все для того, чтобы вакцина была доступна всем", - ответил Жириновскому председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил также, что существует возможность участия в испытаниях вакцины, на которое ряд депутатов уже записались.
"У нас с вами наступает пора, когда правильно было бы привиться от гриппа. Вот здесь совет, уважаемые товарищи, сделайте. Это пойдет на пользу", - добавил Володин.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 10:17Распространение нового коронавируса
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийОбщество
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